【棒球】台灣中華職棒領先全球體育　開咧一個月重新讓觀眾入場

台灣應對源起武漢的新型冠狀病毒肺炎COVID-19，防疫措施果斷有效，控制疫情。 當全球各地體育陷入癱瘓，台灣棒球「中華職棒」已閉門舉行近一個月，今天再有好消息。賽會周五將重新「開門」作賽，每場賽事讓200位球迷觀戰。

不論日本或美國，職業棒球聯盟均受當地疫情拖累，開季日一延再延，至今無期。中華職棒原定3月14日舉行首場例行賽，亦延至4月12日，閉門舉行。可幸是4支球隊已作賽14-16場，未見問題。而台灣的疫情漸見受控，除了出現海軍敦睦艦隊28名官兵群組，只有零星外地傳入個案。最重要是4月12日之後，未有新增本地感染個案。

賽會在社交媒體貼出「歡迎回來」的公告。（中華職棒FACEBOOK）

中華職確保知道身分。而且，球場必須執行多項防疫措施，包括單一出入口、探熱、戴口罩、職棒大聯盟會長吳志揚在今天召開防疫會議後，宣布本周五起重新開放賽事。吳解釋比賽緊守中央流行疫情指揮中心指引，每場比賽會讓200名觀眾入場。賽會要求各球隊以實名制記錄入場球迷，劃位及保持球迷距離等。吳希望措施回應球迷入場的盼望，「中華職棒成為全世界第一個開放觀眾進場之職棒組織，防疫成效在國際間再添傲人新頁，並讓棒球逐漸回歸國人生活。」

中華職棒大聯盟會長吳志揚表示會嚴格執行防疫措施，確保觀眾安全觀戰。（中華職棒官網）

台灣早於2月已多管齊下，冀壓制新冠肺炎在島內爆發。台灣2月已對當時案例急增的中國和香港封關，3月中更全面封關。此外，政府運用科技，對民眾發放口罩資訊及追蹤患者行蹤等，效果顯著，廣受稱頌。截至今天，台灣共有438宗確診個案，連續23天沒有新增本地感染個案。

富邦悍將暫時並列第3。（中華職棒官網）

統一獅（中華職棒官網）

看中華職棒，不能錯過這一位啦啦隊女神，珺珺（按圖放大）