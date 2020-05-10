【沙螺洞行山路線】粉嶺搭車出發遊流水響水塘　路程輕鬆行到大埔

撰文：CATT’S BLOG
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周一剛從沙巴回港，休息了一天，周三又有行山活動，山線安排流水響走回大埔，輕鬆郊遊路線。
（行山日期：2018年8月22日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）
早上8時多在粉嶺早餐，到9時20分等52B小巴，搭到流水響迴旋處下車。
下車後先在地標位置拍下大合照，再沿車路步入流水響水塘。在水塘拍拍照，再沿郊遊徑上行至山火瞭望台小休片刻。
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休後沿山徑下行至岔口，走鶴藪水塘至沙螺洞方向，在水源位置大休。抖夠又要起程。
沿古道走至沙螺洞，沿車路下鳯園路口，其間大雨來襲，短短十多分鐘路程已衣衫盡濕，到車站搭巴士到大埔體育館梳洗，再到街市午膳，當日路程輕鬆，短短的7公里路程，3個多小時完成。
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