【沙螺洞行山路線】粉嶺搭車出發遊流水響水塘　路程輕鬆行到大埔

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周一剛從沙巴回港，休息了一天，周三又有行山活動，山線安排流水響走回大埔，輕鬆郊遊路線。

（行山日期：2018年8月22日；編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上8時多在粉嶺早餐，到9時20分等52B小巴，搭到流水響迴旋處下車。

下車後先在地標位置拍下大合照，再沿車路步入流水響水塘。在水塘拍拍照，再沿郊遊徑上行至山火瞭望台小休片刻。

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按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後沿山徑下行至岔口，走鶴藪水塘至沙螺洞方向，在水源位置大休。抖夠又要起程。

沿古道走至沙螺洞，沿車路下鳯園路口，其間大雨來襲，短短十多分鐘路程已衣衫盡濕，到車站搭巴士到大埔體育館梳洗，再到街市午膳，當日路程輕鬆，短短的7公里路程，3個多小時完成。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

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