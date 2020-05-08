K League｜300萬球迷睇直播　41歲全北老妖奠勝　香港周日有得睇

韓職聯（K League）在疫情下重開，今日（8日）先有衛冕的全北汽車主場迎戰水原藍翼，全球球迷「餓波」已久，賽事竟獲國際媒體轉播、報道，令平日不算受歡迎的韓國聯賽，一躍成為全球球壇熱話。 不過球迷觀賞41歲老將李同國為全北奠勝同時，卻發現一個有趣的「造假位」。

全北汽車在韓職已連續3年封王、也算是韓國國內人氣較高一隊，但大概未嘗受到這麼多關注：賽事透過韓職官方twitter直播，高峰期有接近300萬人收看賽事，加上英國BBC也獲得轉播權、旗下皇牌節目《Match of the Day》也力推之下，賽事在國際間也成為話題。香港的無線電視85台也獲得周日FC江原對FC首爾的轉播權，在德甲重開前，球迷大可先止止癮。

全北汽車老將李同國（左一）已41歲，仍盡顯功架。（路透社）

疫情下的韓職開鑼戰：

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更有趣的是，平日只報道英超等歐洲頂級聯賽的英國《每日郵報》及《衛報》，均為這場賽事作詳盡報道，《衛報》更以「英超大戰」級別應對，作出極為詳盡的文字直播及賽後報告。《每日郵報》則發現賽事一個「造假位」－－閉門作賽的當下，直播訊號竟為本來寂靜的賽事配上了人造觀眾聲，突兀也有趣。

全北汽車雖在主場出擊，但閉門作賽之下沒有球迷打氣，加上近年流失李在成、金玟哉等主力，最終仍要靠效力11年、現已41歲的前鋒李同國，下半場入替後以一記卡士十足的頭槌定江山，以1：0擊敗水原。1979年出生的李同國生涯早年曾效力雲達不來梅、也曾在米杜士堡落班，近年因韓國綜藝節目《超人回來了》而與子女一同走紅，誰料到今天他仍在球場馳騁？

全州世界盃球場在看台印上了「STAYSTRONG」和「#C_U_SOON」字樣，希望鼓勵球迷和全世界觀眾在疫境中自強，早日在球場在會。（路透社）

賽事精華：