郭富城努力堪比C朗　54歲仍拒讓身材走樣：不能欺騙觀眾

郭富城昨日（9日）舉行網上直播演唱會，54歲的「城城」在烈日下又唱又跳一小時，贏盡網民掌聲。 年紀已不輕，但身材、體能仍在頂峰，全因城城的努力，絕不下於葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）。

祖雲達斯球星C朗以努力聞名，每天自行加操、鍛鍊身體，即使年屆35歲，身體機能亦不過20多歲。其中一個最為人道的故事，是他效力曼聯的年代，一次邀請隊友艾拉到家中作客，艾拉本以為可狂歡一番，未料C朗卻以烚雞胸肉及沙律款待、更要求他一起加操，艾拉的感想是：「以後也不要到C朗家玩了」。

郭富城較C朗年長近20年，但從昨日的網上直播演唱會可見，這位昔日「四大天王」無論身材或體能，都絕對不下於20多歲的年輕人，全因城城長年運動，即使不是職業運動員，仍極重視作為藝人的專業精神。

郭富城出外工作選擇住處，多數選擇有24小時健身中心的酒店，相熟酒店則會在他的房間中預先準備跑步機。

C朗與女友佐真娜都熱愛健身：

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梁家輝爆城城房間半夜傳「怪聲」

最令人印象深刻的，必數2012年城城與梁家輝一同拍攝《寒戰》期間，被對方爆出一個秘密──梁家輝當年受訪時，曾透露有一晚兩人完成工作後，凌晨才回到酒店旁間，未料睡到半夜4點，竟聽到隔鄰的郭富城房間發出「碰碰」聲，以為對方受情緒困擾而撞牆發洩……真相是，他竟在房中的跑步機跑步！

儘管歌詞改了，但郭富城這記「招牌」動作令網民勾起不少回憶，亦讚嘆城城的體力、和西裝褲的彈性。（instagram/Aaron Kwok）

城城則認真解釋說：「我的工作是演員、歌手、也是廣告明星，保養在某種程度上，也是對廣告客戶的交待。若你代言健身中心，你在照片上的身材那麼好，但如果照片跟真人差距太大，那不就是虛假嗎？所以我有自我要求，像身體鍛煉，生活檢點之類的」。

他亦認為，自己本身是舞蹈型歌手，也要應付巡迴演唱會等對體能要求極高的工作，「生活必需檢點、體能也要有良好鍛煉，因為巡迴演唱會是不會完的」。

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城城的「夜跑」習慣也啟發了另一巨星周潤發。兩人在2014年一同拍攝《大鬧天宮》期間，「發哥」的酒店房間，正在城城的房間樓下，發哥到晚上亦聽到「怪聲」，自然又是城城在跑步。

城城其後透露，發哥因而受啟發，也開始跑步：「我對他說，運動對演員是必需的，這樣才有更好體能應付工作，後來他也開始跑步、也會行山」。

不過，郭富城重視訓練之餘，亦不會過度鍛煉，令他能堅持運動習慣超過20年；他亦曾在訪問中透露，自己飲食很有節制，盡量少油、鹽、糖，但偶爾亦會吃火鍋，再透過運動調整。