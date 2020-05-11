【西甲】聯賽定一個月後重開　巴塞隆拿隊長：欠熱身賽難備戰

球迷「餓波」已久，繼德甲之後又有喜訊。 西班牙的新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情稍為紓緩，西甲球會密鑼緊鼓準備重開，復賽日亦有定案。西班牙傳媒報道西甲賽會已定於6月12日重開賽事，巴塞隆拿隊長碧基受訪時證實此事。終於有波踢，他卻「牙痛咁聲」，認為過於倉卒。

西班牙傳媒《阿斯報》指西甲賽會已通知各球隊，西甲將於6月12日重開，已求在7月底之前完成賽季，讓球隊在8月應付歐聯及歐霸。此日期有待國家衛生部批准，就算被否決，亦只會延後一星期重開。賽會期望盡快重開，讓球會確保得到轉播收入，紓解財困。

碧基指巴塞復操， 一切感覺良好，但擔心只得一個月備戰，並不足夠。（Getty Images）

聯賽重開，對球會、球員與球迷，本應是喜訊。碧基接受電視台直播訪問，坦言距離復賽日只得一個月，有點趕急，「他們認為這樣很好，但復賽前沒有友誼賽，我覺得遲幾天重開，並沒問題」。碧基說明白亦支持復賽，「如果腰斬聯賽，就算我們領先而奪標，亦勝之不武。不過要閉門作賽，我們無可奈何」。

美斯重返訓練場，與隊友分隔開，獨自練習。（美聯社）

西甲及西乙球隊近日復操，復操前遵守賽會訂明的健康指引，做好病毒測試，並按照復操程序，在首階段先安排個人操練，球員亦保持相當距離。西甲表示至今西甲和西乙共有5人確診，全數沒有症狀，但沒有公布身分。根據世衛截至昨日的統計，西班牙確診個案達223578宗，為歐洲各國之首，死亡個案為26478宗。但昨日新增確診721宗，已較高峰期回落。

歐洲主要聯賽賽期更新：