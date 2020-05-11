【英超】高柏尼撐雲迪積克為英超最強後衛　「他早已令人注目」

前曼城隊長高柏尼（Vincent Kompany）近日選出自己心目中英超史上最強後衛，欽點利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk，暱稱VVD），認為他在短短數年能壓過名宿如泰利（John Terry）、里奧費迪南（Rio Ferdinand）等，皆因他改變了「紅軍」。

高柏尼2008年至19年效力曼城，四奪英超冠軍，成為了英超最佳後衛之一。去年以球員教練身重返母會安德列治的他，選出心目中英超史上最強後衛時，未有選擇名將泰利、費迪南等人，而是利物浦後衛支柱雲迪積克。

高柏尼效力曼城11年四奪英超冠軍。（Getty Images）

這名34歲比利時國腳認為，VVD 2018年轉投利物浦後帶來極大的改變，「紅軍」戰力直線上升為最大原因。

「這個選擇是有點古怪，」高柏尼說：「因為他在英超的日子不如泰利、里奧費迪南長。不過，他過去數年的表現早已令人注目，那時已認為他可以走得比任何人遠。」

利物浦球員抗疫有乜做：

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高柏尼認為雲迪積克完全改變了利物浦。（Getty Images）

雲迪積克2018年轉投利物浦，成為全球最貴後衛。（Getty Images）

荷蘭中堅雲迪積克2015年由蘇超些路迪，轉投入修咸頓，於英格蘭南部兩年半時間表現出色，2018年以7500萬英鎊轉投利物浦，成為全球最貴後衛，去年帶領「紅軍」第6度奪得歐聯冠軍，今季一直領導防線，讓利物浦穩佔英超榜首，只差兩場就能奪得30年來首座頂級聯賽錦標。

雲迪積克去年助利物浦奪得隊史第6座歐聯冠軍。（Getty Images）

利物浦得到VVD之後的改變，是高柏尼選擇雲迪積克為英超史上最強後衛的最大原因：「他為這球隊帶來很大的影響，一個後衛成功的最大因素是絕不自我中心，通力與隊友溝通，令到整隊都防守變得更堅固。利物浦在雲迪積克加盟前後改變極大，我選他正是這個原因。」

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