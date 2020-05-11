【西甲】賽會主席稱復賽後「日日有比賽」　稱確診數字已較預期低

西甲主席泰巴斯（Javier Tebas）日前表示將於6月12日重啟聯賽，更聲稱復賽後日日有比賽，可趕及8月前結束聯賽，又指原本預計確診數字更高，故近日有5宗確診是個「好消息」。

西班牙聯賽賽會日前證實西甲及西乙共有5名球員確診，其中3名為西甲球隊貝迪斯球員。雖然在初步復操階段又出現確診消息，但泰巴斯接受訪問時堅持希望於6月12日復賽，「但一定要小心，社會大眾亦要齊心協力減低感染的風險」。

泰巴斯直言新確診數字只得5宗是個好消息。（Getty Images）

疫情下球星做什麼：

+ 18 + 17 + 16

泰巴斯又指：「比賽時感險風險近乎零，因為球員在比賽前24小時會接受檢測，檢測的錯誤率只有5%。」

西甲仍有11輪賽事，若要如泰巴斯期望於8月前完成賽事，賽程將會變得十分頻密，泰巴斯表示會在35日內完成所有賽事，又指「每日都會有比賽」，但就未有透露如何安排賽程，使得球員得到足夠休息。

泰巴斯揚言復賽後「日日有波踢」。（Getty Images）

沙治奧拉莫斯認為重啟聯賽有助刺激經濟。（Getty Images）

「確診數字單位數是好消息」

西甲及西乙再有球員確診，使得外界擔心會否影響復賽的安排。不過，泰巴斯表示批准復操前專家預計將會有25至30宗確診個案，故現時只得5宗「對足球界是個好消息」。

西甲復賽計劃引起不少議論，皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯就認為復賽可為西班牙人民減壓，「重啟比賽可刺激經濟」，讓西班牙走出現時困境。

西班牙至今已有逾26萬確診個案，逾26000宗死亡個案。

歐洲主要聯賽賽期更新：