【F1】華迪爾與法拉利分手不是誰的錯　看似完美的不完美婚姻

華迪爾（Sebastian Vettel）2020年後的前程，在今季F1開始前就已經揭曉，今年除了這名德國車手效力意大利「紅色車隊」第6年，亦會是最後一年。 沒錯，「四屆」與法拉利「婚姻破裂」，華迪爾今年後變成自由身。 回看當初，華迪爾選擇法拉利看似「完美婚姻」，最後卻因了解而分開，德國車手離開Prancing Horse，非為了錢，而是為了4屆世界冠軍的最後一絲尊嚴。

華迪爾2015年轉投法拉利，一切都看似是理所當然。2014年，F1改例引入V6 Turbo混能引擎，用雷諾引擎的紅牛表現大走樣，全年最佳成績只是在新加坡得到亞軍，成為1998年韋倫諾夫（Jacques Villeneuve）後首名在衛冕征途未能贏得一次分站的車手。

華迪爾過去5年一直都未能有一架能挑戰平治及咸美頓的戰車。（Getty Images）

華迪爾於紅牛奪得4次世界冠軍，早已講過在生涯某個階段效力法拉利，在2014年季後與紅牛車隊提早結束合約，轉投夢寐以求的「紅色戰車」。

這次合作看來是個天作之合，華迪爾希望到法拉利追隨偶像舒密加（Michael Schumacher）的步伐，法拉利在西班牙「車王」阿朗素（Fernando Alonso）離隊後，希望找到「下一個舒密加」，華迪爾四奪世界冠軍時，已被視為「最接近舒密加的男人」。

華迪爾去年僅於新加坡贏得分站冠軍。（Getty Images）

華迪爾法拉利年代成績（2015-2019）：

不過，「四屆」一直停留在4屆，5年來為法拉利贏14個分站冠軍（法拉利史上第3多車手），更被英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）「爬頭」，該名平治車手過去6年贏得5次世界冠軍，跟舒密加只有一屆之隔，華迪爾與法拉利仍在苦苦掙扎，去年更被新星陸克萊（Charles Leclerc）逼得死去活來，加拿大站又遇到不公平的判決失去冠軍，只能在「福地」新加坡站得到2019年唯一一冠。

因新冠肺炎影響，F1來到5月仍未能開季，法拉利似乎沒有必要急於跟華迪爾續約。華迪爾聲明中表明談判失敗與錢無關，筆者相信這名德國車手所言非虛，那麼為什麼要在法拉利開始找回競爭力之際選擇離開？

華迪爾鬥心、速度仍在，但敵不過後起之秀陸克萊。（Getty Images）

【F1 2020車手一覽】：

+ 16 + 15 + 14

一切無他，倘若華迪爾續約，將會成為「四屆阿二」。22歲陸克萊去年表現一直都比華迪爾好，7次排頭位（華迪爾2次），要不是巴林站壞車，這名摩納哥車手不會只贏兩站冠軍。

無疑，法拉利的未來必然是陸克萊，而非32歲的華迪爾。

華迪爾近年失誤頗多。（Getty Images）

這樣說是否代表華迪爾已「回塘」？非也，只是F1世界十分現實，如非「Pay Driver」就是「誰快誰惡誰正確」。

平治雄霸V6混能引擎年代，法拉利一直都未能打造出一架可以完全動搖其霸主地位的戰車，華迪爾亦無法複製紅牛年代的光輝。只能說雙方合作是看似完美的不完美，現時選擇分手實在怪不了任何人。

華迪爾鬥心仍在，速度仍在，但「後浪推前浪」，陸克萊未來數年必然是法拉利「一哥」，華迪爾現時走，除了不甘人後，亦是為了尋找未來的可能性，希望找到一支車隊，追逐近年變得遙不可及的第5個世界冠軍。

【F1 2020新車圖鑑】：