【新冠肺炎】巴塞隆拿球星美斯低調行善　再捐贈物資助醫護抗疫

外國傳媒報道，巴塞隆拿阿根廷籍球星美斯（Lionel Messi）近期捐贈總值50萬歐元的物資，給阿根廷的醫護人員抗疫。

Fundacion Garrahan於社交網站向美斯致謝，並證實美斯捐贈50萬歐元購買個人防護設備以及其他醫療設備，讓公立醫院的醫生可以安心抗疫。

美斯行善向來低調。（Getty Images）

美斯與寶貝子女：

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阿根廷傳媒聞訊後都大讚美斯的善舉，Diario Ole更放上了周二的頭版。

美斯於3月時已捐了100萬歐元，給巴塞隆拿及家鄉羅沙里奧的慈善組織及醫院幫助抗疫。美斯行善低調，疫症爆發後數次捐款，都是由受惠單位公開致謝。

美斯捐贈物資善舉獲阿根廷傳媒稱讚。（Getty Images）

西甲計劃6月重開聯賽。（Getty Images）

西班牙球員工會呼籲注意精神健康

西甲各隊近日都開始復操，首階段為個人操練，到5月18日開始集訓。西班牙球員工會向傳媒透露，雖然大部分球員都同意完成賽季，但計劃中要球員在集訓期間，於酒店隔約6周，期間不能與家人見面，會影響到球員的情緒。

西甲賽會本來規定球員參加集訓營，期間必須逗留於酒店內。（instagram @leomessi）

球員工會的秘書長指徵求精神科醫生意見時，醫生指出球員在緊急期間隔離超過50日終於能走出家門，現時於訓練營為復賽備戰，卻要再次隔離，勢必嚴重影響球員情緒，希望賽會給予球員多點自由，並指出應效法自由度較高、集訓時間較短的德甲。

5名西甲及西乙球員日前確診感染新冠肺炎，並無人出現病徵，賽會亦作出讓步，延遲集訓開始時間外，亦將強制集訓改為球會自行選擇是否舉行。

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