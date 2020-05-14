【棒球】日本職棒「打卡位」惹傳染危機　噴射汽球或變違禁品

瘟疫蔓延，禍及全球。待到疫情消失，一些人一些風景亦不能回到過去。日本職棒（NPB）賽事裏最期待畫面之一，看來會在新冠肺炎疫情中成為絕響。 昔日NPB多數隊伍會號召球迷，全場成千上萬觀眾一同放汽球，形成色彩繽紛的畫面。惟這一幕NPB「風物詩」短期內不會重現，原因不離疫症。

放汽球一幕已成為NPB 的代表畫面，不少遊客遠道而來入場感受，拍下這一幕。

此幕稱為「Lucky Seven」，源於美國大聯盟百多年前一場賽事，芝加哥白襪一次擊球因強風吹拂變成全壘打，因而最後取勝。

日本職棒「借題發揮」，多支球隊會在主場賽事第7局攻擊前奏樂，主場球迷吹漲長條狀「噴射汽球」（ジェット風船），待發報員一聲令下一起放手，在呼呼聲音中形成漫天汽球的壯觀景致。

這些特製汽球很便宜，較一般汽球厚及強韌。根據日本傳媒《NEWS Post Seven》報道，NPB 12隊中，9隊的官方商品有這種汽球。

有廣告業界人士指，阪神虎的汽球銷量最高，以甲子園容量逾50000人且時常爆滿，每次賽事單是賣汽球的銷售額可達1000萬日圓。

Baseball games in Japan are interesting. For example, during the 7th inning each team (including the away team) has their own song that people sing, and they let these balloons fly at the end pic.twitter.com/OSZH3SJdhv — Kewne (@BlueKewne) June 14, 2019

可惜，「風物詩」連同可觀收入，看來一去不返。新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫症年初起肆虐日本，2月春訓期舉行熱身賽及公開賽，已因防疫需要而禁止球迷使用汽球，以免汽球漫天飄造成「漫天口水」，增加傳播風險。

新冠肺炎令民眾防疫意識增加，就算取消這場面亦會較少人非議。有當地體育報章的記者指，今季球賽一旦展開，肯定禁止放汽球，更有可能永久禁止。該記者又指過去採訪球賽，每到第7回都要「避難」，「記者一定會拿着飲品走入室內」。

阪神虎在主場甲子園球場出戰，必定出現漫天黃汽球。（何偉畧攝）

至於NPB本季賽程一延再延，早前取消中央聯盟與太平洋聯盟的交流戰後，日前宣布今季明星賽亦取消。

但隨着日本政府有意逐步解除緊急狀態令，NPB賽會日前與各球隊開會後，計劃最快於6月19日展開常規賽，但賽程須縮減，亦極有可能閉門作賽。