【棒球】日本職棒「打卡位」惹傳染危機　噴射汽球或變違禁品

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瘟疫蔓延，禍及全球。待到疫情消失，一些人一些風景亦不能回到過去。日本職棒（NPB）賽事裏最期待畫面之一，看來會在新冠肺炎疫情中成為絕響。

昔日NPB多數隊伍會號召球迷，全場成千上萬觀眾一同放汽球，形成色彩繽紛的畫面。惟這一幕NPB「風物詩」短期內不會重現，原因不離疫症。

放汽球一幕已成為NPB 的代表畫面，不少遊客遠道而來入場感受，拍下這一幕。

此幕稱為「Lucky Seven」，源於美國大聯盟百多年前一場賽事，芝加哥白襪一次擊球因強風吹拂變成全壘打，因而最後取勝。

日本職棒「借題發揮」，多支球隊會在主場賽事第7局攻擊前奏樂，主場球迷吹漲長條狀「噴射汽球」（ジェット風船），待發報員一聲令下一起放手，在呼呼聲音中形成漫天汽球的壯觀景致。

這些特製汽球很便宜，較一般汽球厚及強韌。根據日本傳媒《NEWS Post Seven》報道，NPB 12隊中，9隊的官方商品有這種汽球。

有廣告業界人士指，阪神虎的汽球銷量最高，以甲子園容量逾50000人且時常爆滿，每次賽事單是賣汽球的銷售額可達1000萬日圓。

可惜，「風物詩」連同可觀收入，看來一去不返。新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫症年初起肆虐日本，2月春訓期舉行熱身賽及公開賽，已因防疫需要而禁止球迷使用汽球，以免汽球漫天飄造成「漫天口水」，增加傳播風險。

新冠肺炎令民眾防疫意識增加，就算取消這場面亦會較少人非議。有當地體育報章的記者指，今季球賽一旦展開，肯定禁止放汽球，更有可能永久禁止。該記者又指過去採訪球賽，每到第7回都要「避難」，「記者一定會拿着飲品走入室內」。

阪神虎在主場甲子園球場出戰，必定出現漫天黃汽球。（何偉畧攝）

至於NPB本季賽程一延再延，早前取消中央聯盟與太平洋聯盟的交流戰後，日前宣布今季明星賽亦取消。

但隨着日本政府有意逐步解除緊急狀態令，NPB賽會日前與各球隊開會後，計劃最快於6月19日展開常規賽，但賽程須縮減，亦極有可能閉門作賽。

噴射汽球或會因疫症成為「違禁品」。（Twitter）

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