【學界】港九D1田徑明年不用灣仔場　近40年首度離開「田徑聖地」

香港學界體育聯會今日（18日）更新港九區學界田徑賽下個學年（2020-21年度）的比賽詳情，其中D1田徑賽將是40年來首度不在灣仔運動場上演。

根據學體會今日公布的最新港九區學界田徑賽賽程，D1賽期為2021年的3月11、17及25日，D2為3月10、16及24日，D3第3區則是3月3、9及18日，3組賽事均移師將軍澳運動場，將是港九區D1田徑賽最近40年來首度不在灣仔上演。至於D3第1區、第2區及第4區田徑賽事，則會在明年1月至2月於小西灣運動場舉行。

學體會回覆查詢時指，雖然想延續在灣仔運動場作賽的傳統，無奈場地方面稱需維修直至3月底，未能讓學體會使用場地，才被逼將賽事遷到將軍澳運動場。

重溫2019年喇沙院書在灣仔運動場反勝拔萃男書院，奪得男子組冠軍（按圖放大）：

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灣仔運動場素有「田徑聖地」之稱，所有運動器材均達國際田徑聯會標準，自1979年啟用以來，多項本地、國際田徑賽事及學界田徑賽均在此舉行，這場地亦是多項香港紀錄及學界紀錄的誕生地。

2009年落成的將軍澳運動場同樣達到國際田聯標準，去年3月的第二屆亞洲少年田徑錦標賽、2009年東亞運田徑項目亦在將軍澳場上演。