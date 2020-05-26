【意甲】伊巴謙莫域操練疑觸傷阿基里斯腱　球員生涯隨時終結

年屆38歲的「戰神」伊巴謙莫域，在意大利時間周一（25日）與AC米蘭操練時不慎受傷，意大利傳媒紛紛透露伊巴的傷勢甚為嚴重，隨時因為傷患而被迫掛靴。

在去年底重返AC米蘭助拳的伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimović），早前已歸隊復操，為重開球季作準備，但AC米蘭的隨隊記者Vito Angelè在Twitter上透露，伊巴在操練時受傷，今季或者就此報銷。

根據《ESPN》及《天空體育》的消息指，伊巴在進行射門訓練時受傷，看似是再度觸傷阿基里斯腱，AC米蘭表示伊巴將接受詳細檢查。

伊巴謙莫域曾在2017年4月為曼聯在歐霸盃中上陣，右膝兩條十字韌帶斷裂，一度認為他無法再度披紅魔鬼球衣上陣，但他極速在7個月後復出，當時36歲的高齡比預期早兩個月復出，更揚言「獅子不會和凡人比較」。

今年10月滿39歲的伊巴，相隔3年後再度面對嚴重傷患，一旦證實伊巴是阿基里斯腱受傷，能否重演當年的極速復出相信有一定難度。阿基里斯腱受傷一向「手尾長」，對普通運動員通常亦需要大半年時間休養，屆時伊巴以近40歲之齡，未知會否影響他再度返回賽場的決定。

伊巴謙莫域與AC米蘭簽下半年合約，上陣10場交出4個入球，而他原定合約直至今季完結。