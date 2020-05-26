【悼念】羅馬前青年軍暴斃　一生坎坷「賣豬仔」展開足球生涯

意甲羅馬的官方Instagram帳戶昨晚貼出一張相片，悼念一位從未在一隊上陣、早已離隊的小將保亞斯（Joseph Bouasse Perfection）。 保亞斯的一生充滿不幸，16歲時流落意大利，一個人徬徨無助，憑自己開拓了一條足球路，可惜昨晚突因心臟病離世，享年21歲。

保亞斯的死訊，由他生前曾外借效力的低組別球隊維琴察證實。羅馬透過IG表示極度悲傷，曾效力羅馬的車路士中堅魯迪格貼出與保亞斯一起訓練的舊照：「兄弟，請安息，一位年輕天才，太早離開我們。」

保亞斯年僅21歲。（羅馬INSTAGRAM）

保亞斯來自喀麥隆，來到意大利實屬不幸。2015年，他遇上人口販子假裝成球探，以為可以鋪路到歐洲，結果被「賣豬仔」到意大利，遭遺棄於首都羅馬一個火車站。來到異鄉，無人無物，只得見步行步，尋找邁向足球之路。他加入了難民和庇護者組成的業餘球隊Liberi Nantes，繼續奮鬥，2016年得到時任羅馬主帥史巴列堤賞識，讓他加入羅馬青年隊。

坎坷過後，好運未有附隨保亞斯。（TWITTER）

保亞斯有機會與托迪合照，但未有機會同場。（TWITTER）

保亞斯在羅馬青年隊磨練，有時與一隊的星級球員訓練，見到當家球星托迪與迪羅斯。他嘗到在青年聯賽上陣的滋味，亦在外借維琴察半年期間，嘗到意乙上陣的滋味，亦是他人生唯一的職業賽事。回到羅馬，他未能升上一隊，結果在2018年8月約滿時，離開羅馬。

保亞斯在羅馬時，有機會遇到大球星，例如「狼王」迪羅斯。（TWITTER）

此後一年半，保亞斯未有班落，直至本年2月，終於找到新東家。他離開了意大利，前往東歐的羅馬尼亞，加盟當地乙組球隊克盧日大學（FC Universitatea Cluj）。突然離世，維琴察在悼念保亞斯時提到：「這孩子一生遇到各種難關，都一一克服，在維琴察的日子，都滿帶笑容與歡樂。」

魯迪格貼出與保亞斯一起操練的相片，悼念小將。（TWITTER）