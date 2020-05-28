【足球轉會】皇馬疫市力追普巴　挪威神童另加3大球星作交換籌碼

疫情之下，預計各球會在轉會市場重開後都會小心翼翼，動輒上億的轉會費將不再復見。 英國媒體報道，西甲班霸皇家馬德里希望在今個夏天將普巴（Paul Pogba）帶到班拿貝，更不惜以4名球員作交易籌碼，包括今季外借至皇家蘇斯達表現出色的挪威國腳奧迪加特（Martin Ødegaard）。

自由身球員固然在今個夏天會備受追捧，球員互換東家亦不失為好選擇，既能避免大筆轉會費支出，同時能替球隊「減磅」。

普巴今季受傷患困擾，只曾在英超上陣七場。（Getty Images）

普巴的離隊傳聞一直不絕於耳，西甲兩支班霸都不只一次傳出對這名2018年世界盃冠軍成員感興趣，但只聞樓梯響，未有任何實際行動。

隨着波基斯費南迪斯（Bruno Borges FERNANDES）在一月加盟曼聯後成功改善球隊火力，因傷缺陣多時的普巴處境非常尷尬。球隊過去數季以其作為球隊核心，但成效不大，加上費南迪斯的出色表現，普巴對球隊的重要性已大不如前。

波基斯費南迪斯一月加盟曼聯後迅速融入球隊，更當選二月英超最佳球員。（Getty Images）

皇馬趁曼聯「莫財」搶人

曼聯主帥蘇斯克查當然希望普巴留隊，與波基斯費南迪斯合組黃金中場線，帶領曼聯重返爭冠行列，但兩人是否能夠並存成疑問。

另外，日前有報道指曼聯向美國銀行借貸1.4億英鎊以度過疫情，為達致財政平衡，加上過去兩個轉會窗購入哈利馬古尼及費南迪斯已花費大筆金錢，曼聯或會願意出售普巴以抵消部分債項，皇馬亦因得悉此消息後重燃對普巴的興趣。

皇馬交換普巴四子：

不過，現時全球經濟受疫情影變得不明朗，多間球會更因聯賽停擺出現負債，甚至面臨清盤危機。皇馬雖未至於此，但在今個夏天轉會窗的動作，將會更為小心謹慎。對於普巴的交易，皇馬或選擇以4名進攻球員作交換，除上述的奧迪加特，還包括今季被投閒置散的哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）﹑盧卡斯華斯基斯，以及從曼城僅加盟一季半的西班牙小將巴謙迪亞斯（Brahim Diaz）。曼聯固然希望現金交易，從而籌集資金追求兩名頭號目標，查頓辛祖以及基亞利殊，但相信皇馬只會願意以球員加上現金，或只以數名球員交換普巴來投。

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蘇斯克查年代神操作：