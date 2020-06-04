【CBA】林書豪鯨吞「六四餐」　無心之失定擦邊球？網民恐被消失

林書豪日前於微博上傳「大胃王」挑戰短片，指自己食了「6個漢堡、4個薄餅」。有患上「數字過敏」網民病發，向J.Lin直言「號不想要了？瘋狂觸底線。」

今日（6月4日）為中國六四天安門事件31周年，「六四」、「天安門」以及不少相關字眼都變成了敏感字，每逢「六四」，這些字眼都會於網上消失，就算出現了亦會迅速被監察部門刪走。

林書豪去年轉戰CBA。（新華社）

林書豪肺炎期間做過乜、講過乜？

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去年加盟北京首鋼的J.Lin日前上傳了42秒影片，並寫上了「6個漢堡、4個披薩（薄餅），我都吃完了……美食挑戰應該暫停一段時了，哈哈！」

不過影片中只得4個薄餅及一些小食，使得中國網友替J.Lin擔心。

林書豪數度為新冠肺炎命名事件開腔，痛斥稱之為「中國病毒」或「武漢肺炎」的人歧視中國人。（新華社）

林書豪早前返京並到長城一遊。（林書豪Facebook）

網民和應「8個包子、9個韭菜盒子」

有網民質疑「是單純的指數量嗎」，亦有人直罵「號不想要了？瘋狂觸底線」，另一名中國網民又寫道：「怕了怕了撤了撤了，要暫別一兩三個月了」，指林書豪的微博帳戶恐怕將被消失好一段日子。

不過，林書豪健在，今日於網上轉發CBA定於6月20日開季的消息，加上一句「yesssssssssss!!!!!!!」

雖然有人質疑，但亦有人大讚J.Lin，更附和寫：「我吃了8個包子，9個韭菜盒子。」支持的網友都讚賞林書豪「有心思」。

林書豪指自己吃了6個漢堡、4個薄餅。（林書豪微博）

「六四餐」難分真與假

林書豪數度為新冠肺炎命名事件開腔，痛斥稱之為「中國病毒」或「武漢肺炎」的人歧視中國人，惹來不少網民批評。

如今一個「六四餐」，究竟豪哥是「真心膠」還是「假膠」，只能唱一句「難分真與假，人面多險詐」。

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