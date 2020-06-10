【英超】中甲冠軍主帥出任曼城助教　哥迪奧拿以前跟過佢搵食

曼城宣布委任前中甲青島黃海主帥利奴（Juan Manuel Lillo）為助教，擔任領隊哥迪奧拿的副手。利奴日前向青島黃海請辭，但當時黃海的公告中卻指，這名帶領球隊上季「衝超」成功的教練，是因為母親在西班牙身患重疾，急需照料，所以提出解約要求。

曼城官網在當地時間昨日（6月9日）傍晚宣布，委任54歲的利奴加入教練團隊，出任哥迪奧拿的助教，頂替去年底執教阿仙奴的阿迪達。利奴去年執教中甲的青島黃海，帶領球隊贏得聯賽冠軍，可以在今季升上中超。

曼城宣布委任前中甲青島黃海主帥利奴（Juan Manuel Lillo）為助教，擔任領隊哥迪奧拿的副手。（曼城官網）

青島黃海日前宣布利奴請辭，當時解釋是利奴要照顧患病母親。（青島黃海微博）

在6月5日，青島黃海發聲明，宣布球會接納利奴的請辭。當時黃海指利奴的辭職理由是照顧母親，「利略（利奴）先生的母親在西班牙身患重疾，急需照料。鑒於2020賽季中超聯賽開啟時間以及賽程、賽制等諸多因素的不確定性，身在西班牙本土的利略先生自感無法從各個方面幫助與支持球隊的日常訓練與常規比賽，特此向俱樂部（球會）提出提前結束工作合同的請求」。

利奴執教經驗豐富，曾在歐洲、美洲及亞洲教波，初期帶過薩拉戈薩、皇家蘇斯達、艾美利亞等西班牙球會，又在哥倫比亞及墨西哥的球會做過教練，近年曾擔任日職神戶勝利船的主帥；此外，他還做過西維爾及智利國家隊的助教。

曼城領隊哥迪奧拿（圖）曾經跟利奴在墨西哥聯賽合作過。（Getty Images/資料圖片）

哥迪奧拿職業生涯末期曾到墨西哥踢多拉多斯，圖為他效力布雷西亞。（Getty Images/資料圖片）

利奴透過曼城官網說：「我跟哥迪奧拿的關係可以追溯到很多年之前，我很高興加入他的團隊，令人興奮。曼城近幾季十分成功，踢出球會及領隊期望的漂亮足球。我很榮幸成為其中一分子，我希望可以貢獻球會，取得成功。」

如今利奴擔任哥迪奧拿副手，但原來在十多年前，哥迪奧拿曾經是利奴麾下一員猛將。當年利奴就任墨西哥球會多拉多斯的教練，便邀請職業生涯進入尾聲的哥迪奧拿加盟，哥迪奧拿當時上陣10場射入1球，之後因傷退役。

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