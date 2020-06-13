【西甲】武磊新冠肺炎痊癒後披甲大活躍　使出上帝之手勁搶鏡

西甲正式重開，效力聯賽榜尾愛斯賓奴的中國球星武磊，在新冠肺炎痊癒後正選披甲，為球隊護級而努力。 雖然「武球王」今仗僅踢51分鐘，但表現搶鏡，取得一個入球外，更模仿馬勒當拿的「上帝之手」，結果助球隊兩球淨勝艾拉維斯，全取3分。

西班牙是新冠肺炎重災區，中國尖刀武磊早在3月中確診，搏鬥兼休養兩個月，「武球王」正式擊退病魔。

西甲相隔3個月終於復賽，暫時敬陪末席的愛斯賓奴，今仗主場迎戰中游的艾拉維斯，希望搶分護級。武磊今仗正選披甲。

愛斯賓奴陷降班危機 傳狼隊出手打救武磊

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武磊在新冠肺炎康復後首仗正選披甲。（Getty Images）

武磊表現活躍，在前線多番走動給予對方防線壓力，他於18分鐘接應隊友長傳，艾拉維斯門將費蘭度柏捷高（Fernando Pacheco）出迎時低級犯錯，竟然在娥眉月頂用手接實皮球，球證隨即以紅牌將他驅逐離場。

愛斯賓奴以眾凌寡，攻門及控球率同樣力壓對手，武磊亦有多次射門的鏡頭，更曾經將皮球送入網窩，武球王接應隊友的左路傳中，他搶點時伸出右手，恍如球王馬勒當拿上身，但球證當然明察秋毫，推翻入球外並以黃牌警告武磊。

「武磊之手」逐格睇（按圖放大）：

武磊使出「上帝之手」片段：

武球王表現未受黃牌影響，及後在禁區內連番施射，但未能射破艾拉維斯後備門將羅拔圖占美尼斯的十指關。戰至上半場補時階段，主隊守衛貝拿度荷西衝頂破網，補時3分鐘終打開紀錄。

武磊今仗連番攻門，結果取得一個入球。（Getty Images）

易邊後，愛斯賓奴繼續主導戰局，並趁對手未站穩陣腳便拉開比數，阿祖安恩巴巴（Adrian Embarba）一記直線撕破對方防線，武磊避開對方守衛突破越位陷阱，單對單面對門將輕鬆建功，攻入今季第4個聯賽入球，在47分鐘拉開2：0優勢，並在下半場4分鐘被調離場。最終愛斯賓奴以兩球擊敗艾拉維斯，取得寶貴的3分，現時與雷加利斯同得23分。

敬陪末席的愛斯賓奴，在球季重開後必須盡快搶分護級。（Getty Images）

愛斯賓奴的貝拿度荷西跳頂入網，為球隊在上半場補時階段先開紀錄。（Getty Images）

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：