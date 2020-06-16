歐洲金童獎｜候選名單出爐　21名英超球員入圍　明日之星此中尋

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歐洲金童獎2020年百人候選名單出爐，多名年青球星如多蒙特射手夏蘭特、拜仁慕尼黑的艾方素戴維斯均有入圍，百人名單中英超有21名球員榜上有名。

意大利《都靈體育報》2003年創辦金童獎，藉此選出當年歐洲最佳年青球員，成為歐洲一大榮譽。《都靈體育報》周一公布今年百人候選名單，將會從中選出今年最強新星，其中21名來自英超。

阿仙奴、車路士、、曼城、曼聯及利物浦均有3名球員入選，熱刺亦各有兩名球員榜上有名。狼隊的柏度尼圖、基比斯韋特和諾域治新星麥斯艾朗斯，成為了候選人之一。

英超21名金童獎候選人：

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非英超球員中亦有多名近年爆發的超新星，巴塞隆拿的安素法迪、皇家馬德里的奧尼斯奧斯當然有份，多蒙特的夏蘭特更被《都靈體育報》稱為大熱門。

部分非英超金童獎候選人：

艾寧夏蘭特（Erling Haaland/挪威/多蒙特）（Getty Images）

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這名挪威前鋒今季歐聯為RB萊比錫在分組賽6戰轟入8球，成為了歐洲豪門虎視眈眈的超新星，其後今年一月轉投多蒙特，腳風繼續順得可怕，至今德甲12場已有11球進賬，今季於各項比賽轟入42球的他已是歐洲新一代入球機器。

過去10屆金球獎得主：

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這項獎項2003年創立，首屆得主是荷蘭一代中場雲達華治，朗尼、美斯、法比加斯、保羅普巴、麥巴比等人都曾得到這個獎項，成為了歐洲聯賽明日之星的一大指標。

英超第29及30輪直播賽程（按圖放大）：

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