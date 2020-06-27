【運動公社】利物浦贏盡場內場外　距離曼聯王朝尚有多遠

事隔三十年後重奪頂級聯賽冠軍，對利物浦和球迷來說意義深遠，接下來的問題就是，利物浦能否在未來的十年復辟王朝。 我們以90年代的曼聯，和這個世代的利物浦比較一番，會發現這項任務的艱難之處。要定義商業聯賽的王朝，要看球會的場內表現、場外營運、可持續性，以及客觀環境。 撰文：高俊賢＠運動公社

競技：獨當一面 Vs 整體戰

利物浦倘若王朝復興，成功必然有高普及背後團隊。（Getty Images）

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論場內表現，利物浦戰術的綜合水平，拋離英超對手甚遠，是不爭事實。姑且說說，利物浦超前之處：沙拿、文尼、費明奴三箭頭同時兼備埋門攻堅、組織、策應技術、速度和體能水。他們既是前鋒，亦是中場。後場全員用球能力強，可以反哺前場。利物浦體現了現代足球潮流，球員能力全面，陣式位置模糊，加上重視調整各項細節（壓逼、死球攻防乃至界外球）。戰術上的精細，只有曼城可以相提並論（後者球員的狀態離開高峰期，卻是後話）。

「埃及文明」三叉㦸所向披靡，各具埋門能力，亦能互相策動和供應，對手難以防犯。（Getty Images）

冠軍隊長佐敦軒達臣的進化史：

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九十年代的曼聯，結合引援眼光（簡東拿、約基、史譚）和青訓能力（六小福）組軍，論戰術內容卻比今天粗疏得多，但個人能力的優勢明顯得多。固此，兩者同樣領放對手，但是立足點並不一致。

曼聯青訓當年出產「六小福」，帶來多座獎盃，以及「三冠王」佳績。利物浦的陣容，青訓元素較少。（資料圖片）

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管理：曼聯飾演時代的寵兒 利物浦掀起數據足球革命

論場外營運，利物浦上季（2018/19年）的營業額已經升至5.33億英鎊，論商業開發他們與曼城叮噹馬頭，而且近三季均能實現純利。只要他們在英超穩佔爭標行列，在歐聯年年殺入八強，甚至可以在不久的未來超越曼聯（6.27億鎊）。

不過，因為疫情，利物浦要實現這個目標，存在不少變數。99年奪取三冠王的曼聯，營業額是1.11億鎊。根據德勤的統計，當時營業額排在英超第二的紐卡素，收入是4920萬鎊，連曼聯的一半都達不到。曼聯取得首屆英超聯賽冠軍（1992/93年），在英超開拓海外轉播事業上搶了頭啖湯，優先累積了一大群海外球迷（球會電視頻道、紀念品銷售和球迷活動），故此能大幅度拋離對手。利物浦要擴大球迷基礎並不難，但要形成舊日曼聯財政上的壟斷格局似乎不大可能。畢竟，九十年代曼聯與對手的差距太大。

曼聯1998年成立自家頻道，由當時領隊費格遜及一眾球星撐場，增加球迷歸屬感，帶來商業效益。（Getty Images）

但有一點成功條件，是過去曼聯欠缺，而利物浦獨有，就是奉行美式運動的數據使用和分析。前文所謂可持續性，就是一套行之有效、能有效避險的機制，在足球泡沫化的年代，利物浦要持續其霸業，離不開數據科學的探索。近十年來，數據分析（data analysis）在英式足球大行其道，但是利用數據科學（data science）建立數學模型，訂立指標，協助球隊選帥、買人、分析戰術成效、測量球員表現、改善球員的臨場決定。凡此種種，利物浦走得更遠。

數據分析應用在足球之中，調兵遣將到買賣球員，以至賽後檢討，都有理可循。（Getty Images）

舉個例子，利物浦的研究總監（Director of Research）Ian Graham帶領團隊，制訂一項名為goal probability added的新指標，檢視球員在場上的動作如何增加入球機率。團隊既會擬定公式，又會從每個球員在球場上的每一次觸球、場上活動位置，以及之後發生的事，收集數據，影格比率為每秒鐘 25 個畫面。要搜集數據，團隊會使用光學追蹤，這技術本來用於軍事上追蹤導彈。過去有論者謂，足球場上的表現無法與科技和數據去解釋。二十年前數據科學仍有許多技術侷限，今天利物浦之成功，就是不斷探索和普及數據科學，減少場內場外的各種決定風險，並用成績證明該些論者的說法有誤。

利物浦青訓近年最佳出品，必數助攻力高強的阿歷山大阿諾特。（Getty Images）

最後就是客觀環境，也是變數最多的一項。未來數年，利物浦可能因應脫歐後重用本土青訓的趨勢、擢升陣中新人（艾利洛、居迪斯鍾斯），但提升戰略優勢仍需要引援。Big 6固然要面對換血或重新整合陣容的挑戰，如果利物浦要鞏固長期霸業，就要從今季歐聯出局中汲取教訓，在中前場方面引援、補充「三叉戟」的戰力。但是，疫情為球市帶來的影響巨大，加上陣中數名主力仍在談論續約，將會限礙在轉會市場上的投資。在這一環，利物浦遇到的波折，比起九十年代的曼聯多。

今季聯賽盃，利物浦預告派出青年軍應付。（Getty Images）

從主觀因素看，利物浦是具備建立壟斷優勢的條件。FSG對球會未來的野心，是王朝再起的關鍵。

美國財團FSG 2010年入主利物浦，曾經惹來球迷反對。如今成績說故事，球隊得到變革，得到夢寐以求的冠軍。（Getty Images）

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