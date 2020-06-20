俄超｜羅斯托夫遭護級分子大炒10：1　青年軍門將當選最佳球員

俄超重開，出現一場比數懸殊的比賽，前列分子羅斯托夫作客下游的PFC索契，結果以1：10慘敗。 大敗背後，原來有故事，羅斯托夫有6名球員確診新冠肺炎，所有一隊職球員隔離，不能上陣，只能派平均年齡17歲的青年軍出戰。儘管慘敗，但羅斯托夫門將丹尼斯波波夫（Denis Popov）15次撲救，包括救出12碼，賽後當選最佳球員。

俄羅斯的新冠肺炎疫情嚴峻，但俄超決定重開，賽前排第4位的羅斯托夫在周三發現有6名球員確診新冠肺炎，一隊職球員需要隔離。在無人可用之下，羅斯托夫向周五（6月19日）聯賽的對手PFC索契發信，要求延期比賽，但遭PFC索契拒絕。

羅斯托夫派青年軍上陣，結果以1：10慘敗：

+ 4 + 3 + 2

結果，羅斯托夫不得不派遣青年軍作客索契，由U20教練泰迪耶夫（Zaur Tedeyev）指揮，陣中年紀最大的球員是19歲中場高洛迪夫斯基（Nikita Kolotievsky），最年輕的在今年1月才滿16歲的中場史提夫斯夫（Maxim Stavtsev）。

然而，這支羅斯托夫青年軍開波1分鐘就製造驚喜，由羅曼洛夫（Roman Romanov）先開紀錄，他以17歲2個月22日成為羅斯托夫史上最年輕的入球球員，也是俄超史上最年輕入球球員三甲之一。

羅曼洛夫先開紀錄入球片段：

Roman Romanov scores his first goal in RPL.



At 17 years, 2 months, 22 days. pic.twitter.com/xXbGnNOVrU — Russian Premier Liga (@premierliga_en) June 19, 2020

不過，青年軍與一隊始終有明顯的實力差距，之後PFC索契轟入10球，最終羅斯托夫作客以1：10慘敗。

羅斯托夫擔心外界不明白慘敗背後的原因，在官網發英文聲明解釋：「PFC索契拒絕我們的建議延期比賽，所以我們要派16至19歲的青年軍出戰。雖然比數令人失望，但我們希望大家正面一點看！」

17歲門將丹尼斯波波夫當選今場最佳球員。（Twitter）

羅斯托夫在聲明中盛讚17歲門將丹尼斯波波夫，指他在今場15次撲救，刷俄超紀錄，包括救出一球12碼。聲明中稱丹尼斯波波夫搶盡風頭，當選今場最佳球員是實至名歸的。有外媒數據指，羅斯托夫今場遭對手41次攻門，而他們全場僅兩次攻門。

丹尼斯波波夫撲出12碼片段：

What a save from FC Rostov 17-year-old goalkeeper Denis Popov!#RPL #SochiRostov pic.twitter.com/cNRLhJ7jL8 — Russian Premier Liga (@premierliga_en) June 19, 2020

U20教練泰迪耶夫賽後說：「今場很難找到正面的東西，但唯一的亮點是，這班球員完成他們的聯賽處子上陣，這班青年軍一起完成了他們的夢想。我們所有的失球，皆來自力量的差距。我們的球員十分年輕，在下半場，我們更加只有一名球員年滿18歲。」

全場精華片段：