【俄超】辛尼特前鋒「扭計」被罰黃牌　隊友合理武力協助離場

車路士去季聯賽盃決賽，領隊沙利指示換人，門將阿列沙巴拿加卻不願離開，結果不論沙利及隊長大衛雷斯都沒有辦法，讓他繼續比賽到完場。
如果當時陣中有強力隊友，問題很快可以解決。
本周初亮相大球場的伊朗前鋒阿斯蒙（Sardar AZMOUN），昨日為俄超球隊辛尼特上陣時被換走。他諸多動作「搞搞震」，在旁的「大隻佬」隊友拉他離開不果，結果出手將他抱走。
阿斯蒙在世界盃外圍賽伊朗作客贏香港2：0一仗先開紀錄，昨晚（13日）為辛尼特在俄超主場3：1挫圖拉兵工廠一戰擔任正選前鋒，表現未如理想。他在上半場主射12碼，欠角度欠力度被對手門將救出。
阿斯蒙在周二於大球場射破港隊大門。（資料圖片／袁志浩攝）
戰至下半場中段，領隊指示換走阿斯蒙，他卻「麻煩友」上身，不願離場。球證着他盡快走出底線，他不服與球證爭拗，就算被出示黃牌仍決意走到場中。
阿斯蒙在俄超立足多年，今季轉會辛尼特。（Getty Images）
此時，阿斯蒙的隊友迪斯尤巴（Artem DZYUBA）「見唔對路」，嘗試拉一拉隊友的手，示意他快快從底線出場，但未能「喚醒」阿斯蒙。效果不彰，迪斯尤巴於是使用「合理武力」，一怒之下衝前熊抱阿斯蒙，180度轉身把隊友用力「放低」，着他快點從底線離場。
This happened in the Russian League yesterday.— Football HQ (@FootbaII_HQ) September 14, 2019
Zenit player Azmoun was subbed off by the manager but he refused to go off. His teammate Dzyuba literally carried him off the pitch.
😂😂pic.twitter.com/WF1xf2EjKW
阿斯蒙仍然對球證唸唸有辭，迪斯尤巴為免隊友兩黃一紅被逐，居中調停，一邊推隊友向底線，一邊向球證示意「做緊野」，終於化解紅牌危機。
迪斯尤巴身高達1.97米，身型與樣貌均相當勇悍。去年世界盃協助俄羅斯打入8強，每逢入球便以「敬禮」慶祝，令人印象深刻。
迪斯尤巴維持秩序，看來很有效。（Getty Images）