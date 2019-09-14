【俄超】辛尼特前鋒「扭計」被罰黃牌　隊友合理武力協助離場

車路士去季聯賽盃決賽，領隊沙利指示換人，門將阿列沙巴拿加卻不願離開，結果不論沙利及隊長大衛雷斯都沒有辦法，讓他繼續比賽到完場。 如果當時陣中有強力隊友，問題很快可以解決。 本周初亮相大球場的伊朗前鋒阿斯蒙（Sardar AZMOUN），昨日為俄超球隊辛尼特上陣時被換走。他諸多動作「搞搞震」，在旁的「大隻佬」隊友拉他離開不果，結果出手將他抱走。

阿斯蒙在世界盃外圍賽伊朗作客贏香港2：0一仗先開紀錄，昨晚（13日）為辛尼特在俄超主場3：1挫圖拉兵工廠一戰擔任正選前鋒，表現未如理想。他在上半場主射12碼，欠角度欠力度被對手門將救出。

阿斯蒙在周二於大球場射破港隊大門。（資料圖片／袁志浩攝）

戰至下半場中段，領隊指示換走阿斯蒙，他卻「麻煩友」上身，不願離場。球證着他盡快走出底線，他不服與球證爭拗，就算被出示黃牌仍決意走到場中。

阿斯蒙在俄超立足多年，今季轉會辛尼特。（Getty Images）

此時，阿斯蒙的隊友迪斯尤巴（Artem DZYUBA）「見唔對路」，嘗試拉一拉隊友的手，示意他快快從底線出場，但未能「喚醒」阿斯蒙。效果不彰，迪斯尤巴於是使用「合理武力」，一怒之下衝前熊抱阿斯蒙，180度轉身把隊友用力「放低」，着他快點從底線離場。

This happened in the Russian League yesterday.



Zenit player Azmoun was subbed off by the manager but he refused to go off. His teammate Dzyuba literally carried him off the pitch.



😂😂pic.twitter.com/WF1xf2EjKW — Football HQ (@FootbaII_HQ) September 14, 2019

阿斯蒙仍然對球證唸唸有辭，迪斯尤巴為免隊友兩黃一紅被逐，居中調停，一邊推隊友向底線，一邊向球證示意「做緊野」，終於化解紅牌危機。

+ 4 + 3 + 2

迪斯尤巴身高達1.97米，身型與樣貌均相當勇悍。去年世界盃協助俄羅斯打入8強，每逢入球便以「敬禮」慶祝，令人印象深刻。