體通天下宣布今晚起停播足球　英格蘭足總盃無直播　網民留言不滿

香港體育直播平台《體通天下》，今日（27日）黃昏突然宣布，今日起暫停所有足球賽事直播，並向受影響會員賠償及退款。 曼聯今晚凌晨出戰的英格蘭足總盃8強戰沒有直播，德甲煞科戰同樣受影響，網民立即表示不滿。

《體通天下》擁有英格蘭足總盃的獨家直播權，足總盃將在今晚起上演8強戰，曼聯﹑阿仙奴﹑車路士及曼城先後亮相，但一眾香港球迷將無緣欣賞直播。

香港球迷無緣欣賞曼聯與諾域治的足總盃8強戰直播。（資料圖片／Getty Images）

《體通天下》今晚黃昏6時左右突然發文宣布，聲稱因為與內客供應商在合約上有分歧，多次接洽下仍未能解決問題，對方更提出不合理的要求，無可奈何下，唯有今晚起暫停包括英格蘭足總盃及德甲等足球賽事的直播，直至另行通知。《體通天下》對受影響人士致歉，並即將作出有關退款的安排。

體通天下透過Facebook宣布，由今晚起將暫停所有足球直播。（Facebook截圖）

不少網民隨即在《體通天下》的發文下留言表達不滿，更有不少球迷是為了觀賞足總盃直播而特意購買通行證，豈料突然傳出停播消息。

網民隨即在體通天下Facebook留言鬧爆。（Facebook截圖）

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