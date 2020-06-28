【足球熱話】為細哨等一生都等？　馬勒當拿欲羅致朗拿甸奴

馬勒當拿與朗拿甸奴，兩代球王合作，會有怎樣的火花？ 如果阿根廷傳媒報道屬實，球迷們也許不需再幻想兩人合作的情景。西班牙《馬卡報》報道，阿根廷球王有意邀「細哨」出山，加盟他現時執教的阿甲球隊甘拿斯亞。 不過，一切會那麼容易嗎？

馬勒當拿去年以健康為由，離開墨超球隊多拉多斯，9月再宣布上任甘拿斯亞主帥一職。雖然他們於2019至20年球季阿甲只得第19位，但多得與會長Gabriel Pellegrino關係親密，今年6月獲續約到2020至21年球季。

細哨熱愛足球，軟禁期間依然想踢波。（Getty Images）

阿根廷傳媒指，馬勒當拿邀「細哨」出山實為推廣球會手段。該名巴西前國腳因使用假護照入境的案件，現時仍被軟禁在巴拉圭首都阿松森候審，即使甘拿斯亞真的有意邀請他加盟，也必須要等到朗拿甸奴「出冊」。

細哨入獄32日後終於不用再活於鐵窗之後，但出獄後仍要軟禁。（網上圖片）

細哨心目中的歐聯最佳11人：

+ 7 + 6 + 5

今年40歲的朗拿甸奴與胞兄Roberto，3月以假護照進入巴拉圭被捕，一度入獄32日，於獄中渡過40歲生日。交出160萬美元保釋金後，巴國政府將兩人軟禁在首都一間酒店內，暫時仍未知二人何時獲釋，又或者會否再度入獄。

細哨已經40歲，而且何時獲釋亦尚未可知，馬勒當拿真的可以等一生都等？（Getty Images）

《馬卡報》指出，朗拿甸奴其實早於2016年，差點就披上甘拿斯亞的球衣。甘拿斯亞當年願意出150萬美元年薪力邀「細哨」，但主導談判的Roberto最後宣稱「細哨」無意投靠。現時甘拿斯亞主帥為馬勒當拿，或許會成為引誘朗拿甸拿出山的一大「籌碼」。

細哨超過一個月的獄中生活：