【中國足球】傳中國足協放棄無血統歸化　恒大巴西兵或成最後一人

中國足壇去年開始招攬歸化兵，包括有中國血統的李可（前稱恩拿利斯）與侯永永，進而破天荒歸化無中國血統的巴西球員，包括艾克森、洛國富（前稱阿洛伊西奧）、費蘭多（前稱費蘭度）等。 然而，內地多個媒體指，中國足協管理已決定停止無血統球員的歸化工作。

內地媒體《新浪體育》引述巴西傳媒指，中國足協已停止協助巴西球員入籍中國：「由於足協的反對，一些巴西球員的歸化工作已經被叫停了，並且未來也不會再為這些球員的入籍提供幫助。這說明，今後在國足的人選上，不會有歸化的非中國血統球員，高拉特將有可能是最後一個」。

29歲的高拉特在中超落班多年，去年曾外借至巴甲的彭美拉斯，廣州恒大為助他入籍將他召回。（Getty Images）

報道指，高拉特入籍後，疑因未合符國際足協的規定，一直無法代表中國隊上陣。費蘭多被指不服從球隊安排，沒有參加合宿，洛國富則表現平平，「球迷倍感失望，本來想看到『國足巴西二隊』在賽場上大放異彩，結果卻遲遲不能組建成功。這就導致中國足協開始糾結，是否要調整方向，叫停歸化」。據報道指，高拉特要獲國際足協批准上陣，或已要等到2026世界盃外圍賽。

報道更指，國足在今屆世界盃外圍賽和菲律賓，負敘利亞，「這一系列的表現都讓球迷對國足感到絕望。如今，再沒有化球員，短期內國足進世界盃是痴心妄想了」。

中國足球代表隊去年召入首批歸化兵，然而在世界盃外圍賽的戰績未如人意。（FIFA）

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