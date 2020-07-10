【足球轉會】魯迪格身兼兩職　再度出馬邀請同鄉投車路士

車路士的德國球員魯迪格（Antonio Rudiger）一人身兼多職，除了是隊中的中堅外，亦是車路士的「秘密說客」，繼早前成功游說迪姆華拿來投後，魯迪格再有新任務，今次是早已傳聞的利華古遜夏維斯。

車路士主帥林柏特及體育總監施治早前親自出馬，赴德國與迪姆華拿（Timo Werner）洽談加盟事宜，誠意十足，如今華拿已篤定即將加盟「車仔」，除了二人的誠意外，與華拿同效史特加青年軍的魯迪格，曾多次邀請華拿來投，在這次轉會同樣擔任十分重要的角色。

華拿投車路士全因史特加青訓好友 細數新星跳板成功例子

迪姆華拿在魯迪格的說服下，終於決定加盟車路士。（資料圖片／Getty Images）

「德國雙星」來季的潛在前場拍檔：

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車路士早前盛傳對利華古遜的前鋒夏維斯（Kai Havertz）甚感興趣，如今「國家再有任務」給予魯迪格，該名德國中堅需要再度出手，邀請另一名同鄉加盟。

德國《圖片報》透露「超級說客」魯迪格已在數周前與夏維斯接觸，嘗試「再建一功」，將該名21歲的德國新星帶到史丹福橋。

「超級說客」魯迪格再度出馬，今次的目標是利華古遜的夏維斯。（路透社）

魯迪格早前接受德國《天空體育》訪問時，不諱言自己十分欣賞夏維斯，希望為球隊略盡綿力，「我在德國國家隊操練時，夏維斯令我非常驚艷，他是一個極具天份及才華的球員，我亦相當希望他可以披上車路士球衣，一同攜手出戰。」

根據英國及德國傳媒報道，夏維斯有意加盟車路士，而利華古遜亦做好他離隊的準備。盛傳夏維斯的身價達9000萬英鎊，英國傳媒指車路士需要賣走部份球員，換取資金以收購該名利華古遜新星，當中包括馬高斯阿朗素及巴舒亞伊等球員。

車路士盛傳早已對夏維斯有興趣。（資料圖片／Getty Images）

車路士今夏的清洗名單（按圖放大）：

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意媒傳艾朗藍斯作籌碼交易至車路士

另外，在意甲班霸祖雲達斯未受重用的威爾斯球星艾朗藍斯，早前已多次傳出他會被球隊出售，意大利報章《Tuttosport》便透露主帥沙利有意以藍斯作交易籌碼，交換愛將佐真奴，希望繼拿玻里及車路士後再度聯手，如成事將是二人第3度合作。

艾朗藍斯盛傳再度成為交易籌碼，主帥沙利有意將他換來愛將佐真奴。（資料圖片／Getty Images）

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