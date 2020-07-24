Garmin運動手錶系統全球「死機」　應用程式未能同步手錶數據

使用Garmin運動手錶的朋友，近兩日是否不能同步數據到應用程式？ 這個不是你的問題，而是Garmin全球「死機」，有傳系統遭網絡攻擊。Garmin昨日在社交網站宣布，除了應用程式及網站暫停外，就連客戶服務中心亦未能提供服務，暫時未知何時完成修復。

戴上Garmin運動手錶做運動，做完之後，竟未能與手機應用程式同步數據！究竟發生什麼事？不是你的手錶壞了，而是Garmin的系統全球出現問題，幾乎所有網絡相關服務暫停，要緊急維修。

進入Garmin Connect應用程式，就見到這個畫面。（Garmin應用程式截圖）

Garmin的香港官方Facebook昨晚宣布：「因系統維護，Garmin Connect Mobile， Garmin Connect 網站以及Garmin Express 暫時停止服務，不便之處，敬請原諒。」他們表示會盡快復修，但未有透露何時完成。據網民及跑友透露，Garmin的系統在昨日早上已經出問題，至今早仍未完成修復。

有跑友表示，昨晚的數據未能與應用程式同步。（跑友提供）

Garmin在社交網站解釋事件：

不止是香港用戶受影響，相信這個是Garmin全球系統的問題，他們的台灣版Facebook及官方英文Facebook帳戶亦宣布這個消息，連客戶服務中心亦受影響，無法接收任何電話、電郵及網絡查詢。有外國傳媒報道，Garmin的系統遭受網絡攻擊。

雖然這兩日的手錶運動數據未能與手機程式同步，但Garmin在Facebook回應指，一般手錶可以儲存一年的活動紀錄，建議暫時不要同步數據至程式，以免遺失。