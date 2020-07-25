【MLB】旅美台將林子偉上陣策動「雙殺」　筒香嘉智初登板全壘打

美國職棒（MLB）周六（25日）上演揭幕戰，狀態大勇的旅美台將林子偉於7局上場戴口罩代打，除擊出本季首個安打，還策動一次「雙殺」，助波士頓紅襪隊以13：2擊敗巴爾的摩金鶯隊。賽後戴上口罩的他受到美媒關注。

台灣第13位赴美發展的棒球選手、效力紅襪隊的林子偉，生涯首次進入球隊開季名單。雖然沒被選為先發上陣，在紅襪前6局打線「爆發」，沒有全壘打都取得13分下，7局下半球隊用上替補，林子偉獲得今季首次出賽機會。

由新人聯盟起苦捱5年，林子偉終在2017年由2A升上大聯盟，成功頂替二壘手等多位傷兵的空缺，稱職擔任工具人的角色。（美聯社）

他面對第2球直球就積極出棒，擊出右外野方向安打，但未能回本壘得分。其後26歲的林子偉順勢接替柏加茲（Xander Bogaerts）鎮守游擊防區，他站在一、二壘間，剛好攔下史密斯（Dwight Smith Jr.）擊出的滾地球，短傳予進二壘補位的三壘手，再轉傳一壘，策動了罕見的「6-5-3」雙殺，截斷了金鶯的反攻氣勢。最終紅襪以17支安打轟下13分，以13：2擊敗金鶯，今季旗開得勝。

紅襪唯一戴口罩受注目 美媒點名：他來自台灣

比起勝果更引起話題的是，戴上深色口罩上陣打擊的林子偉，甫上場就成為了焦點，除了因全場唯一戴上口罩外，上面還繡了他的球衣背號30號，《波士頓先驅報》記者Jason Mastrodonato更在Twitter發表說，林子偉是紅襪第一個戴口罩上場的球員，「林子偉來自台灣，僅得7人死於新冠肺炎的城市。」，讓大眾認識台灣是防疫最成功的城市之一。

《波士頓先驅報》記者在Twitter發文，指林是球隊第一位戴口罩比賽球員，來自全球防疫最成功之一的台灣。（Twitter截圖）

林子偉在今年在春訓與夏訓擔任球隊工具人，不僅能守二、三、游擊與外野，打擊率高達4成。期間因疫情中斷時，他選擇了留在美國自主訓練，加上加強訓練一壘守備，成功以「工具人」身分被列入開季30人名單。

筒香嘉智（右）今季由日職轉戰大聯盟初登板，即擊出全壘打，備受注目。（美聯社）

筒香嘉智「首安」即開轟 日籍選手12年來首人

另一場焦點開幕戰，坦帕灣光芒主場面對多倫多藍鳥隊，主隊「和製大砲」筒香嘉智今季大聯盟初登板，即擊出一支全壘打，成為2008年以來第一位在開幕戰開轟的日籍野手，不過光芒仍以4：6落敗。

這名前日職橫濱DeNA海灣之星球手，首季第一場便以先發第三棒守三壘，成為繼2003年松井秀喜、2008年福留孝介以來，開幕戰列入中心棒次的大聯盟「Rookie」日籍打者。筒香面對韓籍強投柳賢振，首打席擊滾地球出局，第二打席挨觸身球，5局下第三打席，筒香在滿球數的情況下，迎來對手89英哩（約143公里）的速球，揮出左外野全壘打，助球隊追至3：6。

筒香（圖）在MLB首戰面對韓籍強投柳賢振，擊出全壘打。（美聯社）

柳賢振是去季大聯盟防禦率王。（美聯社）

筒香嘉智的大聯盟首安、首轟、首打點全部出爐，更甚的是在去年大聯盟防禦率王的柳賢振手上得分。筒香首安就打出全壘打，是繼松井稼頭央、城島健司、福留孝介、及投手前田健太後，日籍選手第5人達成紀錄。可惜的是，因為新冠肺炎閉門作賽，即使在主場也無緣享受MLB觀眾的歡呼聲洗禮，不過隊友游擊手亞當斯（Willy Adames）特地在休息室外面迎接他，兩人表演了專屬的慶祝動作。