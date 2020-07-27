【英超】基亞利殊建功領維拉留級　或成離隊前最後一份心意

英超煞科日，爭奪前四激烈外，護級大逃亡同樣精彩，3隊只能活1隊的情況下，阿士東維拉成功爭取最後一席，賽和韋斯咸「上岸」。盛傳今季後離隊的隊長基亞利殊今仗取得關鍵一球，協助球隊留級，會否是他留給母會的最後一份心意？

英超護級三雄阿士東維拉﹑屈福特及般尼茅夫命懸一線，只有一支球隊可以免於降落英冠。阿士東維拉作客1：1賽和早已「上岸」的韋斯咸，成為護級大逃亡的「倖存者」，贏波的般茅及屈福特則聯同「包底」的諾域治齊齊降班。

維拉和韋斯咸護級成功 般尼茅夫贏波仍難逃跌落英冠

維拉在煞科戰成功脫離降班區域，全隊球員擁作一團慶祝。（Getty Images）

【英超2019/20年球季最終排名】

+ 16 + 15 + 14

維拉今仗目標明確，最理想情況當然是全取3分，等待同分的屈福特失分未嘗不可，戰至賽事末段，依然與韋斯咸互無紀錄，另一邊廂的屈福特以一球落後阿仙奴，以這個賽果足夠讓維拉留在英超。

隊長基亞利殊末段挺身而出，在84分鐘勁射破網打破僵局，令球隊護級形勢更樂觀，建功後立即衝向場邊與隊友慶祝。不過，領先優勢一瞬即逝，耶莫蘭高起腳時偏偏省中基亞利殊的腳改變方向入網，幸好無礙維拉成功護級，逃過成為「升降機」的厄運。

維拉隊長基亞利殊為球隊打破僵局，雖然最後未能擊敗韋斯咸，但亦能成功護級。（Getty Images）

+ 3 + 2

基亞利殊早前受訪時，特意避談是否離隊的問題，他強調專心為維拉護級而戰，如今母會力保英超席位，會否是「維拉柏豪」在球隊的完美結局呢？該名維拉隊長今季後改投曼聯的消息盛傳已久，維拉主帥甸恩史密夫（Dean Smith）賽後被問及隊長的未來動向時，同樣未有正面回答問題，「我現時唯一肯定的是，他（基亞利殊）將與我狂歡至飲醉為止。」

甸恩史密夫率維拉留在英超，賽後特意避談基亞利殊的未來動向。（路透社）

堅尼不屑維拉為留級狂歡

維拉季尾一直留在降班區域，今仗前取得兩勝一和，加上賽和韋斯咸的1分，足以讓他們留在英超。維拉眾將猶如奪冠般在更衣室瘋狂慶祝，曾於維拉擔任助教﹑現於《天空體育》任球評家的堅尼（Roy Keane），被鏡頭捕捉到「擰擰頭」的一刻，顯示該名前曼聯隊長對他們狂歡的不屑，惹來同場的米卡李察士（Micah Richards）哄堂大笑。

堅尼頭擰擰片段：

🗣 "Celebrations a bit over the top"



Roy Keane's reaction to Aston Villa celebrating surviving relegation pic.twitter.com/4uf0FRiYhm — Football Daily (@footballdaily) July 26, 2020

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