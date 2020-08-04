英冠附加賽決賽｜不一樣的倫敦打吡　富咸賓福特力爭英超最後一席

拳擊世界中有「Money Fight」，英超世界亦有「Money Fight」，說的正是一年一度的英冠附加賽決賽。 那是關乎榮譽與金錢的終極一戰，兩支倫敦球會富咸與賓福特將在周二（4日）深夜爭奪來季英超的最後一席，還有逾億英鎊的收入。

英冠聯賽同得81分﹑分列第3及第4位的賓福特及富咸，附加賽4強分別淘汰卡迪夫城及史雲斯，順利躋身溫布萊球場舉行的英冠附加賽決賽，上演不一樣的倫敦打吡。

這場決賽除了爭奪英超資格外，還有背後豐厚潛在收入，根據《BBC》報道，若富咸勝出將獲得1.35億英鎊；如賓福特73年來首度征戰英格蘭頂級聯賽的話，未來3季更可獲得1.6億英鎊。

利物浦借將建功難救史雲斯 賓福特平反敗局躋決賽

富咸不敵卡迪夫城照晉級 與賓福特爭英超最後一席

早前舉行足總盃決賽的溫布萊球場，今晚將決出來季最後一個英超席位。（Getty Images）

兩軍存在以來一直活在阿仙奴﹑車路士及熱刺等倫敦大球會陰影下，富咸與賓福特的主場相距僅5英里，無論今仗誰勝誰負，來季英超也會多添一支倫敦球會。

即使今季在英冠同分，賓福特在對賽戰績有絕對優勢，他們在兩循環聯賽皆淨勝富咸，相信可增強該支英倫「蜜蜂兵團」的信心，可是他們同時有一項十分不利的數據。

賓福特今季「雙殺」富咸，增加「蜜蜂兵團」今仗的信心。（資料圖片／Getty Images）

賓福特8次升班附加賽均無功而還

早在1889年成立的賓福特，1946/47球季由當年的頂級聯賽英甲降班後，一別就是73年，曾經一度跌至第四級別，近年才逐漸回勇，2013/14球季以英甲亞軍身份首戰英冠，隨即以第5位殺入附加賽，可惜無功而還。

有「蜜蜂兵團」（The Bees）外號的賓福特，征戰附加賽的往績相當一般，過往出戰8次不同級別的升班附加賽，均未曾成功贏出賽事升班，假若今次同樣擦身而過的話，將會成為英格蘭史上附加賽最失敗球隊。

賓福特對上一次在2014/15球季戰附加賽，無緣升上英超。（資料圖片／Getty Images）

聯賽重開強勢7連勝 關鍵時刻錯過升班良機

回顧賓福特今季戰績，在主帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank）帶領下，聯賽逐漸向上爬，季中起便躋身前6位。

經歷聯賽停擺期後，「蜜蜂兵團」強勢連贏7場，尾二輪聯賽次席的西布朗不敵哈特斯菲，本是賓福特反超前奪取直接升班資格的大好機會，可惜「捉到鹿脫唔到角」，該輪同樣告負。

由湯馬士法蘭克帶領的賓福特，重開後取得7連勝，可惜在關鍵時刻失準。（資料圖片／Getty Images）

縱然「生命無Take Two」，但在煞科戰機會又來了，西布朗被昆士柏流浪迫和，賓福特只要在那邊廂擊敗班士利便可「英超見」。

可惜天意弄人，他們未能攻入反勝一球之餘，反被對手絕殺，聯賽最後兩場連番錯失直接升班的黃金機會，最終以兩分之差飲恨。

賓福特煞科戰被班士利絕殺，又一次錯過直接升班的機會。（資料圖片／Getty Images）

富咸接近原班人馬再衝英超 升班失敗柏加隨時閃人？

英冠附加賽決賽是榮耀與金錢的「混合體」，場上球員背負不少重擔，一個入球或失誤隨時價值逾億鎊。相對從未出戰英超的賓福特，富咸在經驗方面豐富得多。

富咸陣中9名球員球員曾受過「Money Fight」的洗禮，事關兩季前富咸正是透過附加賽升上英超，球隊中場夏里遜列特認為這經驗是富咸的優勢，「我們很多球員曾經歷過附加賽決賽，我認為我們更懂得如何面對及應付這些壓力，在決賽中發揮應有水準。」

富咸兩季前透過附加賽擊敗維拉升班。（資料圖片／Getty Images）

富咸上仗附加賽四強戰次回合1：2不敵卡迪夫城下晉級，表現略有隱憂，主帥史葛柏加直認球隊發揮不似預期，該名前英格蘭國腳賽前表示球隊目標清晰，全隊上下深知球隊有能力重返英超，所以今場決賽充滿信心。

即使富咸落敗的話，主帥柏加亦不愁出路，英國《太陽報》透露一旦富咸落敗，剛降落英冠的般尼茅夫便會邀請柏加過檔，填補艾迪賀維離隊後的主帥空缺。

富咸附加賽四強次回合不敵卡迪夫城下晉級，柏加直指對球隊表現失望。（資料圖片／Getty Images）

英超今季20支球隊性價比（按圖放大）：