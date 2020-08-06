【足球轉會】曼城兩日兩簽　尼敦阿基來投　防線革新尚未完結？

曼城從華倫西亞簽入翼鋒費倫托利斯（Ferran Torres）後，密鑼緊鼓公布今夏第二簽，正是盛傳已久的般尼茅夫中堅尼敦阿基（Nathan Ake），據報以4100萬英鎊加盟「藍月亮」，該名荷蘭鐵衛表示與哥迪奧拿合作是夢想成真。

曼城一連兩日宣布新將，簽入西班牙新晉翼鋒費倫托利斯後，「藍月亮」從降班至英冠的般尼茅夫，購入尼敦阿基。該名車路士出道的荷蘭國腳，簽下一紙5年合約。

當其他「Big 6」在轉會市場傳聞滿天飛，曼城主帥哥迪奧拿已經果斷出手，極速兩日兩簽，針對球隊換代而增兵。費倫托利斯取代轉投拜仁慕尼黑的利萊辛尼，勝任左閘及中堅的阿基則針對改善後防。《天空體育》認為曼城的增兵大計仍未完結，拿玻里中堅高列巴尼依然是哥帥的目標，而國米的拿達路馬天尼斯是取代阿古路的最佳人選。

曼城今夏第一簽曝光 與費倫托利斯簽約5年

尼敦阿基以4100萬鎊轉會費加盟曼城。（曼城官網）

現年25歲的尼敦阿基再度加盟英超豪門，坦言加盟曼城與哥迪奧拿是夢想成真，「曼城是近十年最成功的英超球隊，可以加盟這支充滿頂級球員的球隊，使我十分雀躍。主帥哥迪奧拿帶領的球隊，取得空前成功。我十分榮幸可以與他合作，將會盡我所能。」

阿基除了「賣口乖」盛讚曼城，亦在個人社交網站向舊東家般尼茅夫致意，並向一眾球迷道別。他表示般茅是他生涯重要的踏腳石，「我在般尼茅夫渡過不少美好的時光，這幾年時間我獲益良多，沒有你們就沒有今天的我，感激隊中所有職球員及一眾熱情歡迎我的球迷。」

尼敦阿基在般尼茅夫的出色表現，成為各大勁旅的目標，最終情歸「藍月亮」。（資料圖片／Getty Images）

尼敦阿基走過的路（按圖放大）：

+ 3 + 2

尼敦阿基曾於2016年夏天，被車路士外借至般尼茅夫半季，過後被車路士收回，但2017年夏天正式成為般尼茅夫一員。披起紅黑間球衣3季，各項賽事上陣121場，錄得679次解圍及181次成功攔截，同時交出11個入球。般茅近季在英超時有佳作，阿基是後防絕對主力，可惜今季兩度受傷，無法幫助般尼茅夫護級。

尼敦阿基透過社交網站感謝般茅上下及球迷，在3年間的支持。（資料圖片／Getty Images）

🔺 𝟭𝟬,𝟰𝟴𝟵 minutes

🔺 𝟲𝟳𝟵 clearances

🔺 𝟭𝟴𝟭 tackles

🔺 𝟭𝟭 goals



Thank you, @NathanAke 🐐 pic.twitter.com/Y8GrCmyOIC — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 5, 2020

【頂級中堅多人爭（按圖細看）】

+ 7 + 6 + 5

【今夏已落實轉會】