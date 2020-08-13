【轉會】祖雲達斯換帥後「執陣」　中場大換血願免費放走藍斯

意甲班霸祖雲達斯在歐聯16強出局後，大膽起用今年7月才成為球隊預備組教練的名宿派路為主帥。少帥要建造自己班底，先要清走瘀血，騰出薪酬空間。 斑馬軍團去季向阿仙奴中場艾朗藍斯提供高薪合約，結果未如預期。新帥上任後，提早斬纜換馬之聲甚囂塵上，收購目標又是兵工廠球員。

藍斯去年離開效力11季的阿仙奴，免費轉投祖雲達斯，獲得周薪40萬英鎊合約。惟在前主帥沙利麾下，存在感低，下半季出場時間愈見壓縮，全季意甲上陣24場，入3球。

艾朗藍斯來到祖雲達斯一季，表現差強人意，坐享高薪卻欠突出表現。（Getty Images）

祖雲達斯在歐聯出局不足一天便撤換沙利，由派路升正。新官上任，據報要整合陣容。藍斯的肥約到2023年結束，球會不欲負擔高昂年薪，寧可讓他提早免費離隊。

據報愛華頓有意向這位威爾斯國腳拋出橄欖枝，但薪金明顯是交易最大障礙。

馬度迪日前已告別效力3季的祖雲達斯，相信下一站是美職聯。（祖雲達斯INSTAGRAM）

斑馬軍團中場工兵過多，陣中又有不少球員年事已高。少帥入主後換血勢在必行。

比真歷轉投巴塞隆拿，購得艾法美路。而協助法國奪得世界盃的馬度迪已於日前約滿離隊，大有機會到美國加盟碧咸名下MLS球會國際邁亞密，而尚餘一季合約的中場基迪拉亦大有機會他投。

【祖雲達斯中場現况】

除了清走一些老將，報道指派路已有目標人選。前鋒線上希古恩將會離隊，派路有意羅致阿仙奴前鋒拿卡錫迪。祖記或會以陣中球員作交易籌碼，如今季經常有傷的巴西翼鋒杜格拉斯哥斯達。

阿仙奴的財政狀况緊張，不斷傳出開源節流以及賣人「撲水」的消息。拿卡錫迪季尾表現有復勇跡象，但全季聯賽入10球仍未如理想。兵工廠以留住奧巴美揚為首要任務，加薪留人少不免，便要靠放售其他球員減輕負擔。拿卡錫迪離隊消息已非首次傳出，馬體會亦有意求購。

拿卡錫迪協助阿仙奴捧起足總盃，但球會財政壓力大，離隊傳聞甚囂塵上。（Getty Images）

【阿仙奴今夏清貨套現名單】（一半以上為25歲以下新星）

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【今夏已落實轉會】