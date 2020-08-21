曼聯隊長馬古尼希臘「蒲吧」惹禍　先講手再涉襲警被捕

英超勁旅曼聯隊長哈利馬古尼可謂禍不單行！繼日前歐霸盃4強出局，馬古尼休季期間在希臘愛琴海米克諾斯（Mykonos）島的一間酒吧外，與來自英國的遊客打架，其後又襲擊警察而被捕。

英國多份報章引述希臘傳媒《protothema》消息稱，曼聯隊長馬古尼涉嫌酒吧外參與毆鬥，然後涉嫌襲警，已被希臘警方拘捕。曼聯回應指已經聯絡馬古尼，並指該名「紅魔鬼」隊長會積極配合警方調查。

哈利馬古尼率領曼聯在歐霸盃4強不敵西維爾出局。（Getty Images）

【曼聯不敵西維爾出局圖輯】

馬古尼未婚妻Fern Hawkins昨日亦在instagram上載二人在希臘旅遊的照片：

馬古尼未婚妻Fern Hawkins昨日亦在instagram上載二人在希臘旅遊的照片。(instagram@_fernhawkins)

歐霸盃4強出局後，曼聯大軍隨即放暑假，27歲的馬古尼與女友跟其他友人，近日到希臘愛琴海度假。周五（21日）凌晨，馬古尼一行人來到希臘的米克諾斯島（Mykonos）一家酒吧消遣，其間不知何故與另一批來自英國的遊客衝突，隨後當地警方介入並阻止雙方爭執。據報，有3名英國人在言語上攻擊兩名希臘警員，並且有肢體衝突，因此被希臘警方拘捕到米克諾斯警察局，據了解，其中包括紅魔隊長馬古尼。

有希臘網站發布的錄像，亦證實馬古尼昨晚較早時在當地酒吧外與球迷聊天。

馬古尼在希臘被捕消息迅即傳回英格蘭球壇，曼聯第一時間與紅魔隊長取得了聯繫。隨後，曼聯發表聲明，指馬古尼正「積極配合」希臘警方調查，「球會已經得悉馬古尼在希臘涉及事故，並和他取得了聯繫，馬古尼完全配合當地警方的調查。目前，我們不會進一步做出評論。」

馬古尼表現患得患失，遭球迷非議。（路透社）

對於曼聯而言，馬古尼參與毆鬥和襲警被捕是沉重的打擊，因為球季今年「唞暑期」非常短暫，9月中旬新一季英超賽事將會展開，一旦這個案件持續，將會令馬古尼難以趕上集訓日程。

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馬古尼近期負面新聞不斷，曼聯去年夏天以8000萬英鎊由李斯特城羅致他，寄望他改善球隊後防的穩定性。主帥蘇斯克查更在楊格離隊後委任他為隊長，豈料英超在新冠肺炎停擺重開後，他表現似乎有負「8000萬鎊先生」之名，三番四次犯錯，今仗再度出現「蝦碌」事件，遭球迷非議。

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