【法甲】里昂結束9日悠長假期　迪比中三元賽後放負有玄機

悠長暑假不復見，歐洲各大球隊需要適應疫情下的新常態。 法甲的里昂上周出戰上季歐聯4強，不敵拜仁慕尼黑出局。相隔9日，新球季展開，他們在揭幕戰主場迎戰迪安，最終由隊長迪比大演帽子戲法，以4：1大勝迪安打響頭炮。

新冠肺炎疫情下，上個球季剛完成不久，新球季隨即匆匆上演。上季腰斬的法甲急不及待開鑼，早在上周揭幕。里昂得到法甲賽會「皇恩浩蕩」，額外獲得一星期假期，「悠長假期」歷時9天，在香港時間周五（28日）深夜主場鬥迪安（Dijon）。

里昂這個暑假，一言以蔽之，「放完等於無放」。

里昂上周戰畢歐聯4強，僅9日的「暑假」便開展新球季。（資料圖片／Getty Images）

作客的迪安率先打開紀錄，舒希達拿（Aurelien Scheidler）射門省中里昂守衛後再補射建功，14分鐘先開紀錄。里昂在站穩陣腳後逐漸取回優勢，哥尼特上半場末段博得12碼，由隊長迪比親自操刀得手，39分鐘追成平手。該名荷蘭翼鋒及後左路突破傳中，迪安守衛洛杜亞（Wesley LAUTOA）情急解圍下不慎射入自己龍門，加上迪比在1分鐘後再建一功，里昂半場反超前3：1。迪安的守衛莊拿芬賓素（Jonathan PANZO）下半場禁區內魯莽踢跌對手，里昂再獲12碼，迪比再度主射中鵠，66分鐘完成帽子戲法，最終里昂以4：1反勝迪安，新球季法甲旗開得勝。

迪比連中三元成為球隊贏波功臣。（里昂Twitter截圖）

「在里昂看不見將來」 迪比暗示隨時離隊

前荷蘭國家隊主帥朗奴高文在巴塞亂局中接下燙手山芋，上任後銳意改革球隊，清洗一眾老將。外國傳媒流傳高文有意羅致迪比，取代美斯及蘇亞雷斯等攻擊球員。而里昂上季聯賽只排第7，24年來首度缺席歐洲賽。

里昂如今失落歐洲賽資格，加上朗奴高文的元素下，或加速隊長迪比離隊的步伐。該名里昂隊長賽後直言在球隊看不到未來，為離隊埋下伏線，「我不清楚自己會否在里昂完成整個球季，我在球隊已效力4年，同時成為球隊隊長，是時候為自己生涯打算，沒有歐聯的確影響決定。」

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朗奴高文如今接任巴塞主帥，外界盛傳他有意找來迪比助拳。（資料圖片／Getty Images）

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