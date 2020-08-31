【歐國聯】傑斯不擔心巴利狀態　無聯絡施丹稱「佢英文唔係幾好」

歐洲各支代表隊紛紛公布名單，準備本周末展開的歐洲國家聯賽。皇馬球星加里夫巴利季尾被教練施丹棄用，依然入選威爾斯大軍。 威爾斯教練傑斯雖不擔心巴利的狀態，但希望這位代表隊主力在球會持續出場，保持狀態。有記者問傑斯有否聯絡施丹，他答得相當「有理」，令人哭笑不得。

威爾斯將於周五（9月4日）凌晨首輪分組賽作客芬蘭，外界關心巴利在西甲復賽後與施丹產生矛盾而被棄用，成為「看台守護者」，傑斯對他是否有信心。傑斯坦言逐一考慮每個球員的狀况，不會優待。他盛讚巴利是專業球員，保持上佳狀態，有信心他可以應付今仗，及下周日主場對保加利亞。「如果半年不比賽，就是問題，我們需要留意。但對此兩場，我看不到問題。」

巴利年過三十，在威爾斯仍然是絕對主力，傑斯當然關心愛將的情况。（Getty Images）

傑斯又指，每次徵召大軍，都跟巴利傾談近况，「我經常對他說，如果有什麼要談就開聲，我樂意聆聰。他充滿經驗，相當專業，足以照顧自己。但如有需要找人談，我都在」。此時有記者追問他，有否聯絡施丹，談談巴利在皇馬的未來，傑斯說沒有，「我啲法文同西班牙文唔掂」。有記者說何不跟施丹說英文，傑斯認真回答：「我知道施丹啲英文唔係幾好，我體驗過。我會睇住情况，只要巴利在集訓營，我都會同佢傾，以前都會。」傑斯或許真的知道施丹英文半桶水，皆因在球員年代，傑斯至少有4季，跟施丹在歐聯同場較量。

施丹英文不太好，這是傑斯的看法。（Getty Images）

故此，施丹領軍作客曼城之後，跟來自西班牙的哥迪奧拿「雞啄唔此」。（Getty Images）

巴利去季開始前轉會中超江蘇蘇寧不成，留效皇馬。季中開始，上陣時間開始減少。來到新冠肺炎後復賽階段，巴利一直遭投閒置散，上陣僅兩次，煞科戰更做觀眾，在看台上「養生」度日。歐聯16強次回合作客曼城，無傷無病卻沒有隨隊出征，施丹當時指巴利表明「唔想踢」，所以讓他留在馬德里，結果皇馬出局。

看台上的「大聖爺」（點圖放大）

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