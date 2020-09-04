【歐國聯】德國臨尾香賽和西班牙　神童法迪首戰險建功

原本今夏舉行的歐洲國家盃決賽周，因新冠肺炎疫情影響押後一年，各支歐洲列強相隔大半年再戰國際賽，出戰歐洲國家聯賽。歐國聯A4組，德國主場硬撼西班牙，新加盟車路士的迪姆華拿先開紀錄，但在完場前被西班牙的荷西加耶門前建功，最後一刻為西班牙扳和，結果兩軍以1：1握手言和。

歐國盃延後，歐國聯卻如期上演，大部分歐洲國家隊去年11月戰畢歐國盃外圍賽後，相隔10個月再度出戰，德國與西班牙在歐國聯A4組上演矚目一戰。

德國隊的安利簡恩（Emre Can）在上半場一次回傳失誤，被洛迪高摩蘭奴（Rodrigo Moreno）搶去腳下球，並避過出迎的德國門將奇雲查普（Kevin Trapp），惟該名轉戰英超列斯聯的箭頭面對空門遲遲未有起腳，被查普回身飛鏟成功攔截。

迪姆華拿推橫擺脫兩名西班牙守衛後起腳建功。（路透社）

其餘歐國聯賽事戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

為西班牙把守最後一關的曼聯門將迪基亞，今仗表現回穩，即使上半場面對辛尼及達斯拿的連番施射，同樣力保不失。戰至下半場，迪基亞的清白之身終失守，新加盟車路士的迪姆華拿接應高辛斯（Robin Gosens）的橫傳，推橫擺脫沙治奧拉莫斯及柏奧托利斯（Pau Torres）後起腳破網，下半場6分鐘打破僵局。

為西班牙把守最後一關的迪基亞，今仗表現回勇屢救險球。（路透社）

德國及後未能取得保險球擴大領先優勢，西班牙末段換入小將「巴塞神童」安素法迪（Ansu Fati）加強攻力，該名年僅17歲的翼鋒在補時階段跳頂頭槌建功，可惜空歡喜一場，球證指拉莫斯犯規在先，入球無效。西班牙的努力始終沒有白費，上半場錯失良機的洛迪高將功補過，頭槌二傳予門前的荷西加耶（José Gayà）建功，95分鐘追成平手，結果兩軍打成1：1。

西班牙完場前由荷西加耶建功，追成1：1平手。（Getty Images）

巴塞神童首披國家隊戰衣 成西班牙史上第二年輕大國腳

「巴塞神童」安素法迪今仗後備入替，取得國家隊的首頂「喼帽」，更差點在國際賽處子戰入球，而法迪亦是西班牙84年來最年輕的大國腳，以17歲308日之齡披甲。

安素法迪頭槌建功，惜拉莫斯犯規在先。（路透社）

說起破紀錄，對安素法迪絕不陌生，下月才滿18歲的法迪，現時擁有多項最年輕的紀錄，當中包括西甲最年輕入球球員﹑歐聯最年輕入球紀錄及西甲最年輕的梅開二度紀錄，如今法迪成為史上第二年輕的球員為西班牙大國腳上陣。

安素法迪成為84年來最年輕上陣的西班牙大國腳。（Getty Images）

安素法迪今仗演出精華：