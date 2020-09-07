【美網】祖高域DQ餘波　一度以司線員傷勢不重求情　意圖影響裁決

塞爾維亞網球手祖高域（Novak Djokovic）於美網第四圈，因用網球「省中」司線員被DQ出局。美國一名網球記者於Twitter透露，這名男單「一哥」當時向裁判求情的對話，欲以司線員傷勢不算重作為不DQ的理由。

祖高域美網男單16強與西班牙的卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta）爭奪出線席位，第一盤祖高域末段被打破發球局，局數落後5：6，祖高域準備換場時從褲袋取出一個網球打向底線，竟然意外擊中背後女司線員的喉嚨，導致她當場倒地，現場可以聽到她喘氣和咳嗽的聲音，祖高域趕緊上前道歉及慰問，幾分鐘後司線員起身離開了球場。

祖高域被DQ，卡蘭路布斯達順利躋身8強。（路透社）

美國記者Ben Rothenberg於Twitter透露裁判議論如何處理事件時，祖高域於一旁的對話內容。祖高域自知難逃處分，更「推介」有什麼處分選項，如罰一局或罰一盤，又嘗試淡化事件：「她又不用去醫院，你真的要選擇取消我資格嗎？你想想我的職業生涯，這是大滿貫中央場的比賽。」

Novak Djokovic has been disqualified from the US Open after hitting a line judge with the ball. #Djokovic #Novak #EricaOut



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不過，裁判Andreas Egli堅持DQ「一哥」，祖高域繼續求情：「如果她即時起身的話......」似是想說如果司線員即時起身，事情就不會鬧大。

Wow, Novak Djokovic could get defaulted here. Hit a lineswoman pretty hard with a ball after getting broken.#USOpen pic.twitter.com/Pz0gc8INbG — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 6, 2020

33歲的祖高域最後依然難逃DQ命運，於網上作出道歉聲明。有球迷認為塞爾維亞球手並非看着司線員擊球，實屬無心之失，DQ未免過嚴。不過，亦有球迷指祖高域早有前科，但之前因球星身分而未有受到教訓，今次遭到DQ算是「正義得到彰顯」。