英格蘭兩新星地標戰後「網聚」闖禍　女主角：只是互相了解

英格蘭兩大新星菲爾科頓及格連活特，因相約冰島女生在酒店見面，引起軒然大波。兩子因違反衛生守則，雙雙被逐出國家隊，提早打道回府。 菲爾科頓透過社交網站向公眾道歉，而片中女主角接受英國傳媒訪問形容四人在房間內互相認識，並大讚二人十分紳士。

曼城的菲爾科頓（Phil Foden），及曼聯的格連活特（Mason Greenwood），在上仗歐國聯對冰島取得英格蘭首頂「喼帽」，二人戰畢該仗後，被發現相約兩名冰島女生在酒店見面。事件曝光後，英格蘭足總以二人違反隔離令，驅逐出國家隊，無緣出戰作客丹麥的歐國聯賽事，提早「返歸」。

Nadia曾參選冰島環球小姐（Facebook）

年僅20歲的科頓及18歲的格連活特上了寶貴一課，二人不僅提早執包袱，更因違反防疫令，被冰島當局罰款25萬冰島克朗（約1360鎊），而英格蘭國家隊主帥修夫基批二人「天真」。

英格蘭兩將違反衛生指引被逐 無緣作客鬥丹麥

英格蘭兩大新星格連活特及菲爾科頓，因邀約冰島女生到酒店而雙雙被逐出國家隊。（Getty Images）

已為人父的科頓，首次代表國家隊便闖禍，效力曼城的他透過社交網站向公眾道歉，指自己作出不智的決定，日後將更加注意言行，「我需要向主帥﹑國家隊職球員﹑球迷﹑球會及家人致歉，我今次作出一個不智的決定，同時未符合公眾的形象，將不會再犯相同錯誤。」另一名當事人格連活特則「潛水」，不僅沒有在社交網站表態，更索性刪除個人Twitter戶口避風頭。

已為人父的菲爾科頓，透過社交網站為自己的犯錯致歉。（Getty Images）

涉事女子當然惹起外界興趣，其中一名應約的冰島女生Nadia Gunnarsdottir，原來在當地甚有名氣。她現職模特兒，去年參加選美，爭取代表冰島競逐環球小姐（Miss Universe），惜最終落選。她接受英國《每日郵報》訪問講述來龍去脈，稱事件是一場「網友聚會」。

Nadia稱與格連活特在網上結識，偕表妹Lara一同應約，前往英格蘭大軍下塌的酒店。她表示知道冰島的隔離政策，但認為他們代表英格蘭出戰後，理論上通過病毒測試。

格連活特與冰島模特兒Nadia在網上認識，更邀請對方到酒店見面。（Getty Images）

Lara上載的片段顯示，表姐Nadia相約格連活特單獨見面，而她決定「湊熱鬧」一同赴約。Nadia受訪時強調他們在當晚只是互相認識，並無「超友誼」行為，並稱讚兩人是紳士，「我們在當晚度過愉快的一晚，我們只是互相了解，畢竟我們對足球並不熟識，不知道格連活特是曼聯球員，更曾經忘記科頓的名字。二人十分友善。」

Nadia對事件感到抱歉，不希望讓二人的處境如此尷尬，聲稱在事件曝光後已再沒有聯絡。Nadia及後發聲明澄清，沒有洩露任何消息讓傳媒大做文章，又指不少虛假消息流傳。但她為科頓及格連活特辯護，表明今次事件是一次意外。

曾參選冰島環球小姐的Nadia，接受訪問開腔談及酒店應約的事件。（網上圖片）

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