歐國聯｜C朗梅開二度轟入精彩罰球　首位歐洲球員國際賽入球破百

C朗拿度（C朗）在歐洲國家聯賽A級第3組，代表葡萄牙上陣對瑞典，梅開二度領球隊以2：0勝出，他的國際賽入球突破100大關，累計攻入101球，成為歐洲史上第一個國際賽入球破百的球員。在歷史上，暫時只有伊朗名宿戴伊的國際賽入球比C朗多。

當地時間昨晚（9月8日）的歐國聯A級第3組，葡萄牙作客瑞典，C朗今次復任正選，在完半場前為球隊先開紀錄。葡萄牙當時在娥眉月頂博得罰球，C朗操刀，見到他的眼神相當銳利，充滿自信，就像一頭緊盯獵物的獵鷹。

C朗在45分鐘射入罰球，國際賽入球累計100球。（路透社）

可能今次罰球距離龍門較近，C朗沒有使出招牌式「落葉罰球」，而是選擇熨弧線，彎過人牆，急墜入網，瑞典門將羅賓奧臣飛盡也撲不到。這個精彩的罰球令C朗的國際賽入球累積到100球，成為歐洲史上首位國際賽入球達100球的球員。

+ 3 + 3 + 3

35歲的C朗今場大勇，到72分鐘接應祖奧菲歷斯助攻，在禁區頂一控，再順勢起右腳遠射，攻入今場個人第二個入球。C朗在81分鐘被換離場，未能大演帽子戲法，最終葡萄牙也是靠C朗的兩個入球，以2：0擊敗有古斯達夫史雲遜被逐的瑞典，在歐國聯兩連勝，與法國並列榜首。

今場C朗精華片段：

C朗本身已經是國際賽入球最多的歐洲球員，如今更成為首位突破百球大關的歐洲人，累計攻入101球。國際賽入球101球是個什麼概念？看看兩位名將的數字，法國名宿亨利國際賽入了51球，荷蘭名宿尹佩斯就入了50球，而C朗就是他們兩人合共的數目！

如今在C朗面前的是，由伊朗名宿戴伊所保持的109球世界紀錄。只要C朗入多8球，就能夠平紀錄。C朗的入球率在30歲後不跌反升，他30歲後47次國家隊上陣，攻入49球；以他的狀態，相信破紀錄只是時間問題。

C朗與隊友慶祝入球。（Getty Images）

拆解C朗的101個國際賽入球，當中有54球以右腳射入，頭槌有25球，還有22球由左腳攻入。C朗有80球在禁區內射入，當中有10球是12碼，還有21球禁區外遠射，其中罰球佔了10球。

C朗最常入波的時間是下半場尾段，在101球之中，有28球在76分鐘後攻入，在61到75分鐘也攻入過22球。C朗在上半場總計入41球，下半場後入60球，可見他愈到尾段愈強大。

如果以對手計，C朗在立陶宛及瑞典身上的入球最多，各入7球，他對安道爾、亞美尼亞及拉脫維亞都各入5球。如果以賽事計，C朗在歐國外入球最多，有31球，而世盃外亦有30球；他在世界盃及歐國盃決賽周就分別入7球及9球。另外，C朗國際賽入球最多的一年是2019年，他去年攻入14球，而2016年的時候，他亦入了13球。