足球│FIFA估計球壇市值下跌140億美元　疫情或摧毀部分地區發展

新冠肺炎大流行，令各地球壇陷入停擺，雖然各地聯賽逐步重開，但仍要面對經濟損失。國際足協（FIFA）疫情紓困委員會主席Olli Rehn周三（16日）透露，估計全球球會因疫情損失140億美元，憂慮疫情會摧毀部分地區的發展，更警告球壇經濟會持續衰退。

委員會的經濟專家分析現時形勢，估計現時全球各地球會總值約400億至450億美元，下跌約140億美元。雖然各國足球停擺3個月後逐步重開，但Rehn於報告中表示如果疫情未有改變，球壇將會變得不一樣。

Rehn指南美球壇為受疫情影響最嚴重地區。（Getty Images）

「新冠肺炎重創足球，」Rehn說：「疫情令不同層面的足球賽事陷入一片混亂，與此同時，我亦很擔心青訓及低組別賽事。」

Rehn指南美足球受到最大影響，同時非洲及亞洲球圈的情況亦令人憂慮。「亞洲及非洲的足球發展處境危險，有機會毀於一旦。我們會盡力減輕影響，保住兩大洲一直以來努力的成果。」

Rehn指全球球市總值因疫情蒸發140億美元。（Getty Images）

疫情如無改善或進一步重創球壇

新冠肺炎年初蔓延全球，多國聯賽於3月時陷入停擺狀態，5月、6月才逐漸重關。雖然球賽恢復進行，但Rehn警告球壇經濟有持續衰退的危機。

「如果疫情來年仍是如此嚴重，我們不能排除未來形勢變差的可能性，到時球圈生態將會變得不一樣。我們現在只能根據目前形勢去作出決定。」這名來自芬蘭的FIFA委員說。

Rehn指球賽雖然重開，但憂慮足球經濟會持續衰退。（Getty Images）

FIFA在疫情期間全票通過「FIFA COVID-19 Relief Plan」，Rehn表示FIFA 220個屬會中，已有150個屬會申請援助金，向屬會發放約100萬美元（約780萬港元）的疫情援助金，香港足總亦有申請。

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