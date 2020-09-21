Gore-Tex發明家逝世終年83歲　防水透氣技術深受戶外運動人士歡迎

防水透氣物料Gore-Tex的發明者Robert W Gore上周四去世，終年83歲。他在1969年無意間發明Gore-Tex，現今很多戶外運動用品都有用上Gore-Tex的技術。

無論是行山，還是跑步，由風褸到長褲，再到鞋襪，很多戶外運動服裝都會用上Gore-Tex防水透氣物料。W. L. Gore & Associates集團日前宣布，名譽主席兼Gore-Tex的發明者Robert W Gore在上周四逝世，終年83歲。

坊間很多行山鞋都有使用Gore-Tex防水透氣技術的纖維。（資料圖片/顏銘輝攝）

Robert W Gore在1937年出世，他的父母在1958年於家中地庫創立W. L. Gore & Associate。Robert W Gore在大學唸化學工程畢業，之後讀碩士及博士深造，為父母創立的公司工作。

Robert W Gore為父母的公司研發出Gore-Tex。（W. L. Gore & Associate圖片）

在1969年，父親叫Robert W Gore研發新的水喉膠布，而在研究期間，他快速拉伸PTFE物料，無意間製造出一種多微孔纖維，那些微孔比水滴細，所以物料防水透氣。Robert W Gore與父母以他們的姓氏（Gore）來命名這種新物料，稱之為Gore-Tex。Gore-Tex除了能夠應用在戶外運動服裝，還有更廣泛的應用，例如醫療、電子、工業等範疇。

Robert W Gore接掌父母創立的公司，而且將公司愈搞愈大。（W. L. Gore & Associate圖片）

他在1976年接替父親，擔任公司的主席兼行政總裁，到1996年W. L. Gore & Associate市值達十億美元，他在2000年卸任主席之位。Robert W Gore在2006年入選美國發明家名人堂。

【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑 有對最易入水但濕地最強

【行山鞋】解讀消委會報告 Vibram Megagrip鞋底竟非防滑王者

2019年消委會行山鞋測試比較（按圖放大）：