【電競】香港首個電競運動館落戶尖沙咀　消耗卡路里換實體禮物

香港首個綜合電競運動館「AME運動電競館」（AME），共設5項運動種類，包括滑雪、拳擊、公路單車、賽艇和賽馬，其中公路單車、賽艇及賽馬更以香港賽景招徠，想跟朋友鬥快由灣仔踏單車到中環，或者一嘗做騎師在沙田馬場策騎，今次機會來了。

滑雪機由美國進口，與奧運選手訓練用的相同。（公關提供）

受疫情影響，經濟進入困難時期，AME卻在此時於尖沙咀開館，投資超過500萬。創辦人莫偉晴（Louis）表示：「年半前開始構思。雖然都明白現在情況，但我看到電競運動的未來，所以我相信之後的發展會好，即使這裡裏明年6月完約，我們都會到香港其他地方繼續。」

騎馬機是試玩當日較多人玩的遊戲。(潘思維攝)

滑雪、拳擊、公路單車、賽艇和賽馬，都不算香港最主流運動，尤其賽馬，因為騎師入門門檻很高，不是每個人都可以接觸，但這正是運動電競館的賣點之一，希望透過電競於香港推廣較冷門運動。

電競館更用了維港、灣仔和沙田馬場實景，作為公路單車、賽艇和賽馬的遊戲背景，令本地玩家更投入。為令場館增添運動元素，電競館亦有運動科學團隊駐場，令大家更了解每個遊戲如何強身健體，也減低受傷風險。

創辦人莫偉晴（Louis）希望日後與不同機構合作。(潘思維攝)

除了以遊戲吸引大家做運動，AME更設立虛擬貨幣和人物升級系統，大家可以透過玩遊戲消耗的卡路里換成虛擬貨幣，達到指定虛擬貨幣就可換實體禮物。至於人物升級系統，每人入場前都要創造自己的人物，透過專業設備量度遊戲前的個人運動能力，玩家可以透過遊戲提升虛擬人物的運動能力，人物亦會升級，人物愈高級，真實身體的運動能力愈強。

長跑教練兼跑鞋專家楊肇麟的虛擬跑攻略：

🍂秋季宜養收，運動後易耗氣傷津，跑友宜進食以下補給品🍂

🐕同場加映：惡犬處處是，訓犬師Derek Wong教你練跑遇惡犬保命6招🐕