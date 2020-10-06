【足球轉會】曼聯死線日扑槌購4將　卡雲尼與神童小師弟攜手加盟

國際轉會窗今日（6日）清晨關閉，剛過去周末慘吞大敗的曼聯，閂窗前壓哨一口氣簽入4人，當中包括自由身的卡雲尼及波圖左閘阿歷士迪尼斯，並從烏拉圭羅致18歲的新星法真度柏利斯迪，卻沒有簽入中堅及防守中場。

今夏轉會市場中，曼聯必定是傳聞轉會的大戶，惟多宗交易同樣觸礁，加里夫巴利及利古朗被熱刺攔途截劫，頭號目標查頓辛祖亦被多蒙特落閘，壓哨日前新兵僅得雲迪碧克一人。

曼聯在周末的英超慘敗予熱刺1：6，後防不穩的問題一一浮現，中堅哈利馬古尼及拜利先後失誤，加上防守中場馬迪年紀漸長，活力不復當年，不少曼聯球迷希望引入一名中堅及防中改善問題。

曼聯在轉會壓哨日，落實3宗轉會，「曼迷」期待的新中堅及新防中卻落空，反而來了一名左閘，從波圖簽入巴西的阿歷士迪尼斯（Alex Telles），英國傳聞指該名27歲巴西守衛轉會費達約1500萬英鎊。迪尼斯當然大賣口乖，盛讚曼聯是一支有野心的強隊，成為紅魔鬼的一分子是生涯重要一步。迪尼斯加盟曼聯後， 需要與勞基梳爾及小將班頓威廉斯爭奪正選位置。

阿歷士迪尼斯由波圖加盟曼聯，簽下一年4年合約。（曼聯Twitter截圖）

蘇斯克查：卡雲尼可帶來入球

另外兩名曼聯新兵同樣是來自烏拉圭的前線球員，包括自由身的箭頭卡雲尼，該名33歲的射手與曼聯簽下一紙「1+1」的合約，首年完約後可選擇再續一年。

卡雲尼的「CV」相當亮眼，是PSG史上入球最多的球員，入球能力毋庸置疑，他在6月離開巴黎聖日耳門後一度盛傳加盟馬體會，惟一直未能成事並待業至今，如今終有班落，主帥蘇斯克查希望他的加盟可以帶動球隊，「卡雲尼早已證明自己的實力，希望他的經驗及感染力對球隊有正面影響，年青球員亦可向他學習。最重要的是，卡雲尼可以為球隊帶來入球。」

卡雲尼經過數月失業後，終於有班落，以自由身加盟曼聯。（資料圖片／Getty Images）

曼聯死線壓哨簽4新兵（按圖放大）：

除了卡雲尼，曼聯由烏拉圭老牌球會彭拿路簽入「小師弟」法真度柏利斯迪（Facundo Pellistri），被譽為「神童」的柏利斯迪司職翼鋒，曾受到曼城﹑皇馬及巴塞等勁旅垂青，最終決定加盟紅魔鬼。

另外，曼聯同日宣布購入阿特蘭大的18歲翼鋒迪亞路查奧爾（Amad Diallo），並將在明年1月正式加盟。

曼聯希望外借奧士文尼迪士利，惜最終未能成事。（資料圖片／Getty Images）

另外，一度傳出巴塞的奧士文尼迪比利以借將身份加盟曼聯，惜最後關頭仍未能成事，《BBC》引述消息指，巴塞方面認為曼聯的開價不夠吸引，所以交易最終告吹。

外借羅馬的中堅史摩寧，效力十載後落實離隊，正式加盟羅馬。

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【今夏已落實足球轉會】