【西甲】巴塞隆拿新星與美斯首度合作　一聲笑打破語言隔閡

擁躉去接機追星，多會先學習一、兩句外語，希望得到偶像回應。新同事新鄰居，要融入日常，更要加把勁。巴塞隆拿新將達斯從荷蘭來到西班牙，有機會披甲猶如夢想成真。 「新同學」與球王美斯合作，形容感覺特別，幾日來的交流如何呢？他表示感覺良好。不要問究竟，因為他也不知道：「老實講，我唔知佢噏乜。」

達斯（Sergino Dest）在荷蘭出生及成長，因為父親有一半美國血統，選擇代表美國。他在阿積士出道僅一季，即獲歐洲兩大豪門搶購。這位19歲新秀坦言，小時視為巴塞隆拿披甲為夢想，視朗拿甸奴為偶像。他又稱希望與美斯並肩作戰，當收到巴塞隆拿拋出橄欖枝，寧可拒絕應屆「三冠王」拜仁慕尼黑一份條件不俗的邀約。

達斯初來埗到，已獲得上陣機會。（Getty Images）

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巴塞隆拿新帥朗奴高文一直看好達斯，上星期抵達魯營報到，操練幾天，已在西甲處子登場。達斯賽後表示已經見到各隊友，當然包括偶像美斯。不過，達斯操英語，美斯則操西班牙語，不懂英語。二人交流，暫時雞同鴨講，流於片面。達斯大賣口乖，形容與球王見面感覺特別，接着道出真相，「講真嗰句，我唔知佢噏乜」。

美斯叫達斯「傳球」時，會否免為其難講一聲「pass」？（Getty Images）

年輕人表現坦率不造作，是加分元素，處事圓滑則更好。達斯面對「外星文」，不加修飾：「我哋互相微笑囉，唏，得㗎啦！」

達斯親切而堅定的笑容，是打破隔膜的最佳武器，語言不通時化解尷尬也不錯。（IG@sgd_2）

巴塞關心得來不易的新星，地標戰後在社交媒體上載達斯的相片和片段。星期一凌晨西甲，巴塞隆拿主場迎戰西維爾，達斯在最後15分鐘入替佐迪艾巴，右腳踢左閘，製造1次關鍵傳送，射門者正是美斯。而短期內他或許有不少上陣機會，因為艾巴賽後驗出右腿筋受傷，短期內無法上陣。

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