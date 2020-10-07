英超｜曼聯馬迪爾被逐現場收音片曝光　隊長馬古尼「出賣」隊友？

曼聯主場對熱刺大敗1：6，比賽一大轉捩點為前鋒安東尼馬迪爾出手打客隊中場拉美拿被逐。近日有現場收音影片曝光，聽到拉舒福特要求球證向拉美拿出牌，但被「紅魔」隊長哈利馬古尼阻止的對話。

曼聯對熱刺的大戰開賽不久已經連續有波入，到馬迪爾被逐時已是1：2。落後的「紅魔」28分鐘正防守角球，馬迪爾貼身防守拉美拿，後者突然伸手擊中法國前鋒的面部，馬迪爾一時「理智斷線」，還手打了阿根廷中場一巴掌。

【馬迪爾領紅逐格睇】

拉美拿半秒後即時「影帝上身」，痛苦地倒地，球證安東尼泰萊（Anthony Taylor）出示紅牌驅逐馬迪爾出場，在VAR檢查過後又罰拉美拿黃牌。

曼聯球員感到不公，認為應同樣罰熱刺中場紅牌，除了一人以外，那正是隊長馬古尼。

拉美拿「影帝模式」遲了發動，仍然令馬迪爾出場，一黃一紅似乎尺度不一。（路透社）

馬古尼為球證辯護

當球證向拉美拿出示黃牌警告時，拉舒福特不滿地說：「為什麼？他的行為（跟馬迪爾的犯規）不是一樣嗎？」馬古尼出言為球證辯護：「他們已經檢討過了，那不是暴力行為。」馬古尼未講完，曼聯「10號仔」已反駁：「他出手打人！」馬古尼堅持：「他們已Check過說不是暴力行為了！」

片段完結時聽到拉舒福特道：「How？怎麼不是了？」

馬古尼「不幫親」片段曝光。（網上圖片）

有球迷Cap圖見到馬古尼在事件中一度在旁「食花生」，之後才走近處理事件。（Getty Images）

事實上，有球迷Cap圖，指馬古尼事發當時一度在一旁「食花生」，其後才「埋堆」處理事件，更拿出一代「紅魔隊長」堅尼怒喝球證的照片作對比。

曼聯球迷睇完片後，都紛紛指責馬古尼「不幫親」行為可恥，應該與球證理論而非為球證辯解，有球迷認為解除馬古尼隊長職務，更稱他為「懦夫」。

馬古尼與拉舒福特爭執片段：

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