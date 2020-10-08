【英超】阿仙奴後衛泰亞尼列密切接觸者　曼城戰缺陣球會急急講數

歐洲新冠肺炎新一波疫情來勢洶洶，各地確診數字在9月中開始顯著上升。友誼賽與歐國聯賽事在爭議中仍要繼續。 球會擔心球員為「太公波」而受傷，現在不單要憂慮球員染疫，亦要擔心國家隊出現感染群組。阿仙奴後衛基蘭泰亞尼近日慘成密切接觸者，逼得「兵工廠」急急發聲明兼「講數」。

泰亞尼（Kieran TIERNEY）日前向蘇格蘭代表隊報到，準備未來7天3場主場國際賽，今晚先為歐國盃外圍賽附加賽對以色列。

可是蘇格蘭足總昨日公布，史超活岩士唐（Stuart ARMSTRONG）的病毒測試結果呈陽性反應。1人中招，牽連4人。

泰亞尼逐漸上位，不料被指為密切接觸者而要隔離。（Getty Images）

【阿仙奴今夏轉會窗交投】

+ 4 + 4 + 4

泰亞尼被列為「密切接觸者」

蘇格蘭足總亦指出，大軍中其他人士的測試結果呈陰性反應，惟泰亞尼、些路迪中場基士堤（Ryan CHRISTIE）、隊中一名物理治療師及一名按摩師，均被列為密切接觸者，須從今天起隔離14天。

如此一來，泰亞尼不僅缺席下周兩場歐國聯賽事，更不能在18日英超作客曼城一戰上陣。

史超活岩士唐「累街坊」。（Getty Images）

泰亞尼去季加盟阿仙奴，最初一大段時間養傷，肺炎休戰後復賽期逐漸站穩陣腳。而今季英超4仗之中，已有3仗踢足，成為後防主力。

阿仙奴不欲大戰中失去主力，查證後發聲明指泰亞尼向蘇格蘭報到後，一直與岩士唐保持社交距離，亦遵守防疫措施，正與蘇格蘭足總商討。泰亞尼亦表示被列入隔離名單感到不滿和懊惱，自言遵守衛生規則之餘，更在酒店與蘇格蘭隊友保持距離。

泰亞尼本季3次正選上陣，已成為主力。（Getty Images）

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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歐洲多國確診新冠肺炎的人數有回升趨勢，部分國家的疫情較年初第一波疫情更嚴重。歐洲足協依照先前訂下的賽期表，繼續舉行歐國盃外圍賽附加賽及歐國聯。

球員冒健康風險出征，球會則擔心國際賽完結後，陣中十字軍增加。利物浦新兵森美卡斯（Kostas Tsimikas）上月初為希臘國家隊出征後，被驗出對病毒呈陽性反應。