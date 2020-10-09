【英超】普巴「適當」時候談去留　曼聯尚未接洽　去年想走無人要

足球員邁向「三字頭」，走到生涯十字路口。走或留，都要為可能是足球員人生最後一份長約籌謀。如此適當時候，他發聲了。 曼聯中場保羅普巴最近表現惹來抨擊，他強調心繫曼聯，想盡力助「紅魔」走出開季低谷。不過，被問到「年經」題目——轉投皇家馬德里，普巴化身「夢想代言人」，答得婉轉又直接，「所有足球員都想去」。

曾經打破世界紀錄轉會費紀錄，又是世界盃得主，27歲普巴的足球生涯接近完美，原來尚未「打爆機」。普巴代表法國國家隊友賽大炒烏克蘭7：1後，昨日在大軍駐紮地出席記者會，本季完結後去向惹來關注。

普巴成為曼聯箭靶，已是常態。（路透社）

曼聯死線壓哨簽4新兵（按圖放大）

普巴：所有足球員都想去皇馬

普巴與曼聯的合約將於來年6月完結，雖然球會有權啟動1年延長條款，但每次談普巴，便離不開皇馬。普巴稱明白外界傳個不亦樂乎，自己從未為此發聲。外界傳言滿天飛，他表明心迹：「所有足球員都想去，我也是。如果有一日可以去，為何不去？」

回到法國國家隊，普巴發揮比較得心應手。（路透社）

合約今季完結 曼聯未接

至於曼聯，普巴坦言去年想過離開，但不僅無人招手，而去季大部分時間都因傷缺陣。他強調身處曼聯，便會專心為紅魔作戰，「努力助曼聯去到更高地位」，「我為曼聯上陣，樂在其中，希望盡我所能，正如隊友獻出所有，讓曼聯回到應有地位」。

合約今季便完，普巴要為去向打算，坦言曼聯尚未有人接洽他，「無人找我，未跟（副主席）活華特談過，不知道會否執行延長條款。相信到時到候，球會自會找我談，但現在無事發生，我只想着如何提升自己到巔峰」。

已知手持普巴「說明書」的教練，有迪甘斯。曼聯如果想跟普巴續約，可以順道考慮新主帥人選。（路透社）

普巴在2016年以接近9500萬鎊轉會費，從祖雲達斯回歸曼聯，表現時好時壞。去季復出後，曾經惹人憧憬他與波基斯費南迪斯組成「雙核」，令曼聯中場重現威力。不過，今季開始以來，球隊成績未如預期，普巴的表現再被批評。此時談去留，曼聯、普巴、皇馬，還有曼聯球迷，有何想法？

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