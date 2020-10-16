花式溜冰｜「俄國月野兔」驗出脊椎神經病變　背痛加劇阻礙開季

女子花式溜冰世界愈來愈年輕，16歲選手破世界紀錄，20歲已是老將。 俄羅斯兩屆世界冠軍梅德韋傑娃重投恩師門下，備戰新賽季遇上「收山」危機。「美少女戰士」的背部突然出現神秘痛症，驗出脊椎出現病變。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述消息指，梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）備戰本賽季俄羅斯盃系列賽之際，背脊感到劇痛，驗出脊椎其中兩節之間出現「神經根病變」（pinched nerve）。

梅德韋傑娃上賽季成績欠佳，只在上海錦標賽奪得冠軍。（Getty Images）

舒緩治療不開刀 背痛非一朝一夕

梅德韋傑娃因此退出兩站賽事，而醫生指示不用施手術，而以舒緩方式治療，包括體能操、游泳及物理治療，希望可以讓她完全康復，回復力量。報道又指，梅德韋傑娃準備日內展開新季第一次完整練習，但能否趕及下月國際冰聯（ISU）大獎賽莫斯科站，仍成疑問。

梅德韋傑娃重投昔日恩師門下，不幸近來背傷有惡化迹象。（IG@jmedvedevaj）

【冰上月野兔近照】

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20歲冰上老將 生涯十字路口

13歲已經亮相青年國際賽事，7年來累積成就與傷患，20歲的梅德韋傑娃在冰上運動強國俄羅斯，已算老將。他上星期在個人Instagram則現時一切很好，唯獨背部痛症回來得不合時，「背部老問題在最不適當時候出現，希望注射可以舒緩痛楚，但事與願違。我不想令大家失望，只好退出俄羅斯盃系列賽莫斯科站。但我會為接下來的賽事，準備到最好」。

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杜比列莎（左二）與愛徒故劍重逢。（IG@jmedvedevaj）

拆夥2年復合 奧運成導火線

梅德韋傑娃7歲已隨俄國名師杜比列莎（Eteri Georgievna Tutberidze），在其門下兩度成為世界冠軍，惟師徒在平昌冬奧後拆夥。梅德韋傑娃不敵同門師妹薩姬杜娃（Alina Zagitova）得銀牌，及後轉到加拿大教練奧沙（Brian Orser），成為兩屆奧運金牌得主羽生結弦的同門師妹。

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數年前青春無敵，衛冕世界冠軍，更把最愛的動畫《美少女戰士》融入表演環節，扮成月野兔。（資料圖片）

恩師鬧兵變 回巢正合時

兩年過去，此刻面對環球疫情，梅德韋傑娃因為旅遊限制，無法前往加拿大接受奧沙指導，二人商議後決定拆夥。同時，杜比列莎兩張最新「王牌」，去季大獎賽總決賽冠軍高斯托妮亞（Alena Kostornaia）及季軍托路索娃（Alexandra Trusova），近月接連轉投奧運金牌得主普魯申科（Evgeni Plushenko）門下，薩姬杜娃離開冰場之意愈見明顯。

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杜比列莎教出去季大獎賽總決賽三甲，如今高斯托妮亞（中）及托路索娃（右）已經離開，只餘亞軍舒查巴高娃。（Getty Images）

梅德韋傑娃除了成績出色，亦因為一次「月野兔變身美少女戰士」，廣為世界注目。但長江後浪推前浪，她奪得奧運銀牌後，兩個賽季成績都不如以往。此刻與昔日恩師破鏡重圓，與多位世界級「小妹妹」競爭，卻可能因為傷患，不得不考慮今後去向。

【俄羅斯冰之驕女】（按圖放大）