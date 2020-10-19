【英超】利物浦證實中堅雲迪積克重創　須接受膝部手術復出無期

在上周六（17日）對愛華頓的英超默西塞德郡打吡戰，衛冕冠軍的利物浦後防大將雲迪積克（Virgil van Dijk）遭到對方衝出封位的門將比克福特（Jordan Pickford）「鉸剪腳」重創，開賽僅6分鐘已被逼退下火線；利物浦證實雲迪積克膝部十字韌帶嚴重受傷，需要接受手術，暫時未知何時可復出。

雲迪積克受傷後隨即被送院檢查膝傷並接受掃描，利物浦在聲明中表示，手術後雲迪積克將在球會醫療團隊協助下展開康復計劃，務求盡快痊癒。會方消息人士透露，雲迪積克可能缺陣數月，現階段未有復出時間表，雖然未必錯過今季餘下賽事，但此可能性也不少；較早前有報道指該名荷蘭國家隊隊長可能缺陣7至8個月之久，紅軍隊長佐敦軒達臣透露比克福特賽後已道歉，「他希望我轉達給雲迪積克」。

雲迪積克開賽早段傷出：

利物浦希望雲迪積克出色的體能和堅強的心態能夠使他迅速康復。現年29歲的雲迪積克在2018年1月以破當時世界紀錄的7500萬英鎊轉會費由修咸頓改投利物浦，隨即成為領隊高普麾下不可或缺的一員 ，在過去兩季的74場英超聯賽均出任正選，成功協助紅軍先後奪得歐聯及英超錦標。

除了雲迪積克外，利物浦另兩名中堅高美斯（Joe Gomez）和馬迪普（Job Matip）身體狀況都欠佳，防守中場法賓奴（Fabinho）曾多次出現在中堅位置上夥拍雲迪積克正選披甲。