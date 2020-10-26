【法甲】迪比建功向雲迪積克送暖心祝福　里昂4：1輕取摩納哥

雲迪積克在英超「默郡打吡」重創「長唞」，至少缺陣半年，對利物浦防線影響甚大。 效力曼城的拿樸迪早前向該名荷蘭鐵衛打氣，而雲迪積克的荷蘭國家隊隊友迪比，在今周法甲入球後，將入球獻給雲迪積克，希望他早日康復。

里昂開季至今雖只輸1場，但同樣錄得4場和波，失分甚多未能躋身前列。法甲第8輪聯賽，兩支老牌球會里昂及摩納哥互碰，主場出擊的里昂，一眾主力迪比﹑艾奧亞及托高伊甘比等主力悉數正選登場。

里昂主場鬥摩納哥上半場連入4球，輕鬆擊敗摩納哥。（美聯社）

里昂在開賽早段已佔有優勢，隊長迪比12分鐘接應隊友橫傳先開紀錄，托高伊甘比及後再度接應隊友傳中，瀟灑挑射再下一城，艾奧亞在上半場操刀12碼中鵠，加上托高伊甘比把握對方後場失誤，梅開二度，輕鬆射成4：0。摩納哥下半場全靠一個12碼，賓耶達主射得手取得「安慰獎」。里昂戰至末段十人應戰，未有影響賽果，最終里昂主場以4：1挫摩納哥。

里昂取得今季聯賽第3場勝仗，8戰得13分升上聯賽榜第6位；摩納哥則以11分暫列第12位。

里昂隊長迪比開賽早段有多次機會，接應隊友橫傳先開紀錄。（美聯社）

里昂隊長迪比攻入今仗首球後，入球慶祝時掀起球衣，展示寫上「華基爾（Virgil）頂住，我的兄弟！」，向早前膝部十字韌帶重創的國家隊隊友致意，在精神上支持雲迪積克。

迪比建功後展示寫上鼓勵雲迪積克字句的底衫。（迪比Twitter截圖）

上周上演的默郡打吡，雲迪積克開賽早段遭愛華頓門將比克福特的一記「鉸剪腳」踢跌，及後隨即退下火線，作進一步檢查後膝部十字韌帶重創，至少需要休息半年時間，作為過來人的拿樸迪亦發文向雲迪積克送上暖心祝福。

利物浦雲迪積克重創長唞 曼城「過來人」送上窩心祝福

雲迪積克與迪比一同為荷蘭國家隊效力，情同手足。（資料圖片／Getty Images）

重溫雲迪積克受傷一刻：

英超第6及第7輪直播賽程（按圖放大）：