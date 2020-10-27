【行山】麥明詩重陽登高挑戰蚺蛇尖　7個字留言總結艱辛旅程

前港姐冠軍麥明詩（Louisa）趁重陽假期去行山，挑戰「香港三尖」之首蚺蛇尖。雖然麥明詩在山頂打卡的照片十分漂亮，但上落山的過程非常困難，其中她分享的一張行山照片中，見到她蹲在落山的斜路上，進退兩難。網民認為她穿短褲滑落山的話，有機會磨傷大腿，建議她下次穿長褲。

麥明詩昨日在社交網站分享行蚺蛇尖的照片，見到她坐在山頂的一角，背靠海天一色的美景，遠眺塔門小島，還隱約看到朦朧中的黃竹角咀。麥明詩亦不敢輕視蚺蛇尖，穿上一身跑山裝備，包括越野跑鞋，而且她還穿上手套，方便上落山時扶住沙石。至於另一張打卡照，麥明詩就坐在一塊大石上，背景是山下的大灣及鹹田灣。

【麥明詩重陽假期行蚺蛇尖】

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除了兩張打卡照，麥明詩還分享了兩張上山及落山的照片，可見上落蚺蛇尖的難度。她IG Story分享上山的照片，見到她面前是一度斜坡，可以說沒有路，亦可以說每條都是路，她配上字幕：「點呢？」相信她正在苦惱用哪一條路上山。

至於落山的那張相，麥明詩就蹲在浮沙碎石的斜路上，雙手捉住石頭，看來不知如何是好，她亦在相片上加了「媽呀」兩個字！麥明詩還在社交網站以7個字總結行蚺蛇尖：「上山難，落山更難。」

麥明詩用「上山難，落山更難」來形容上落蚺蛇尖，相信不少行過蚺蛇尖的朋友都有同感。（麥明詩Facebook截圖）

蚺蛇尖行山路線介紹：

【麥明詩近期行山照片】

網民見到她落山時蹲在地上，看似想滑下去，紛紛擔心她的美腿會被沙石磨傷；不少網民都建議她下次改穿長褲。麥明詩間中會在網上分享行山經歷，她今月初曾到大東山行山，在「跳板石」上扮Laughing哥打電話。

很多女藝人喜歡行山郊遊，例如曾淑雅Jumbo：

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